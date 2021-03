Sobre el clon de Clubhouse que está haciendo Facebook

Clubhouse ha perdido algo de fuelle, pero sigue atrayendo a grandes profesionales que organizan salas de diversas temas a diario.

Todos los martes a las 20:00 realizo una sala hablando sobre algún tema relacionado con la Tecnología, y ayer hablamos sobre clones en otras plataformas. Podéis seguirme en este enlace para no perder las próximas que vaya organizando.

El caso es que uno de los llamados «clones» está en manos de Facebook, quien aprovechará el poder de messenger para adelantar trabajo.

Este clon fue anunciado por The New York Times en febrero, ya que no hubo ningún anuncio oficial. Ahora han aparecido nuevas capturas de pantalla de un producto de audio de Facebook aún en desarrollo, y parece que la transmisión de audio (el clubhouse) será solo una extensión de las salas de mensajería existentes de Facebook, no será una app independiente.

Ya que de momento todo está en desarrollo, no se sabe si el producto final tendrá relación con las capturas divulgadas, pero ayudan a entender cómo se integrarán las salas de audio con la red social hoy existente.

Ha sido el desarrollador Alessandro Paluzzi quien ha divulgado las capturas después de analizar el código de la app de Facebook, y allí puede verse la opción de «Audio en vivo» para Rooms, el competidor de Zoom de Facebook que se lanzó por primera vez en mayo pasado.

La sala de audio privada sería solo un lugar para conversar por voz con un grupo de amigos, mientras que la sala de “Audio en vivo” sería, en cambio, una sala de solo audio donde podría transmitir a un grupo más amplio de oyentes, como Twitter Spaces, aunque no parece que haya la posibilidad de programar salas en el futuro o agruparlas en clubes temáticos, como en Clubhouse.

Es cierto que las salas de Facebook podrán tener un enlace para divulgarse fuera de la plataforma, o en cualquier página web, pero aún parece bastante alejado de la experiencia existente en Clubhouse, donde podemos ir navegando entre salas recomendadas hasta entrar en la que nos interese.

Haciendo una comparación. Si estamos en una gran ciudad, Clubhouse sería un congreso con muchas salas de conferencias, las soluciones de Facebook y Twitter parecen más enfocadas en charlas que se van abriendo en diferentes barrios, que solo se conocen si alguien te avisa que se está realizando.

Una vez dentro de la sala, la experiencia sería semejante: Los oradores se muestran en la parte superior de la sala, donde están representados con fotografías de perfil circular más grandes, mientras que los oyentes de la sala aparecen debajo. También hay una sección de «seguidos por oradores», al igual que Clubhouse.

Lo dicho, tendremos que esperar al lanzamiento para llegar a conclusiones. Clubhouse tiene previsto lanzar la app android dentro de dos meses, por lo que parece una carrera para atraer a este gran público.