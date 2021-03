Spotify trae nuevas funciones para descubrir podcasts y música desde el móvil

Spotify está sumando nuevas funciones para que los usuarios descubran nuevos contenidos desde el móvil.

La idea es que los usuarios encuentren una experiencia más personalizada sin que tengan que realizar ninguna acción. Y para ello, podrán valerse de las nuevas opciones que encontrarán en Inicio.

Nuevas funciones para Spotify en iOS y Android

Sin necesidad de realizar una búsqueda manual o ir directamente a nuestra biblioteca, Spotify reúne en Inicio algunas opciones para descubrir nuevos contenido con recomendaciones basadas en lo que hemos escuchado recientemente, descubrimiento semanal, radar de novedades, mix, etc.

Y también nos permite retomar música que hemos escuchado, por ejemplo, con “Vuelve a…”,» sumérgete de nuevo en tu música», etc. Y ahora toda esta dinámica se potencia con nuevas funciones. Algunas son exclusivas para los usuarios premium, por ejemplo, encontrarán una nueva fuente de recomendación para descubrir nuevos contenidos, teniendo en cuenta sus preferencias.

Por otro lado, otra de las funciones para cuentas premium se concentrará en las recomendaciones de nuevos podcasts. En Inicio encontrarán estas nuevas recomendaciones con un punto azul para diferenciarse de aquellos podcasts con reproducción a medio terminar.

Y para todos los usuarios se implementará una función de “viajar atrás en el tiempo” que permite a los usuarios recorrer hasta 3 meses de historial de reproducción. Sí, podrás ver tu historial de los últimos meses y reproducir aquellas canciones que te gustaron en el pasado.

Solo será necesario elegir el icono del reloj, en la parte superior de Inicio, para que la app te dirija a tu nueva sección con todo el contenido dividido en fechas. Verás canciones, listas de reproducción, podcasts, etc. No han mencionado si esta opción podrá deshabilitarse desde la configuración de la app, para que no guarde el historial de reproducción, así que tendremos que esperar para ver cuál es la dinámica de esta función.

Todas estas funciones se implementarán en la app de Spotify, tanto en iOS como Android, durante este mes. Una dinámica que aprovecharán tanto los que tienen cuenta premium como aquellos que eligen a Spotify para escuchar música de forma gratuita.