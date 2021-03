Deshacer envío de tweets, una posible función de pago en Twitter

Las novedades con Twitter del último tiempo no se limitan únicamente a Twitter Spaces.

A nivel interno, se está desarrollando todo un plan de reestructuración para la red social, del cual poco a poco hemos podido ir conociendo avances. Las últimas novedades dan luces de una función que permitiría deshacer el envío de tweets, como parte de un eventual programa pagado bajo suscripción.

A comienzos de marzo, fue dada a conocer a través de la experta en ingeniería inversa, Jane Manchun Wong, la iniciativa de Twitter para implementar una función para la corrección de tweets.

Por aquel entonces, el reporte se limitó a notificar la existencia de esta función bajo una modalidad de pruebas, información que desde la red social confirmaron más tarde, sin proporcionar detalles adicionales hasta hoy.

Oficialmente, ya se sabe que entre los planes de Twitter se encuentran en carpeta planes para implementar un sistema de monetización para creadores, acompañado de un mecanismo de suscripción para habilitar nuevas funciones en la plataforma.

Aunque ya han sido anunciadas algunas funciones, como los Super Follows y las Comunidades; la mencionada función, junto a otras sobre las que se especula desde 2020, aún no ha sido reportada oficialmente.

Deshacer envío, como alternativa a la edición de tweets

Probablemente, la capacidad para editar tweets es una función añorada por una cuota importante de los usuarios de esta plataforma de microblogging. Sin embargo, su implementación no depende meramente de un asunto de voluntad técnica.

Considerando la dinámica acelerada bajo la que circula la información en Twitter, si un mensaje es editado a posteriori, podría traer consigo serias implicancias éticas y comunicacionales.

Aunque estas implicaciones no son un tema menor, no hay que desconocer el hecho de que muchas personas suelen escribir impulsivamente, notando sus errores tras publicar sus mensajes y no durante una revisión previa. Para estos casos, esta nueva función será de ayuda.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021

La vista previa compartida por Jane Manchun Wong ilustra cómo funcionará esta función, si llega a implementarse definitivamente.

La dinámica tras esta característica es sencilla y muy parecida a la función deshacer de Gmail y otros clientes de correo electrónico. Básicamente, el mensaje (en este caso, el tweet), se coloca en una cola de espera durante algunos segundos, para darle al remitente la posibilidad durante ese breve tiempo de pensar si realmente quiere realizar su publicación.

Así como cuando Twitter cambió la manera de hacer retweets, con el propósito de controlar la difusión de noticias falsas en períodos electorales, este eventual cambio traería consigo otro cambio en el modo de uso de la plataforma.

Con los antecedentes conocidos, da para pensar sobre la real utilidad de esta cada vez más posible nueva función de la red social. Aunque un mensaje que nos consulte si estamos seguros antes de publicar puede salvar de más de un apuro o situación incómoda a quienes administren cuentas de alta exposición, el hecho de pagar por una pequeña advertencia que nos motive a revisar previamente lo que publicamos podría no resultar algo muy llamativo, a menos que el paquete de funciones adicionales sea más completo.

Habrá que esperar novedades oficiales para hacer proyecciones más concretas sobre este interesante nuevo curso que está tomando Twitter.