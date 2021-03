El último juego de The Walking Dead para Android que deberás probar

Un nuevo videojuego basado en la icónica serie The Walking Dead está próximo a llegar a la Play Store, donde ahora se encuentra listo para preinscripciones.

Este lleva por nombre The Walking Dead: Survivors, y a partir de este próximo fin de semana, usuarios de de algunas regiones podrán preinscribirse antes del próximo lanzamiento. Esto es lo más destacado del título de zombies.

A juzgar por la propia página de Facebook del juego, podemos suponer que este se encuentra en procesos de desarrollo desde noviembre del pasado año, aunque no son muchos los detalles que hay a disposición por los momentos. No obstante, algunos usuarios residentes de los países de prueba que comentamos previamente ya han subido algunos vídeos y tenemos el enlace oficial de Google Play, mostrando ligeramente de qué va este juego estratégico basado en la supervivencia.

De hecho, hay un detallado gameplay que ha sido publicado precisamente a finales de noviembre de 2020 por Uptodown, en donde podemos ver un poco de la propuesta que presenta la gente de Galaxy Play Technology Limited. Realmente resulta ser un constructor de reinos estándar, con vista isométrica exactamente igual a juegos icónicos como Age of Empires, en donde habrá que buscar sobrevivientes y suministros a medida que va aumentando el tamaño del campamento.

Un punto negativo que se le puede calificar a esta obra es el hecho de estar lleno de todo tipo de botones que sobrecargan la pantalla, además de las clásicas monedas, recursos y cuentas regresivas que se muestran en la parte superior de la pantalla. Esto sin duda deja entrever que será un videojuego gratuito, teniendo opciones de compras in-app.

Hasta el día de hoy, no se ha confirmado una fecha específica para el lanzamiento de The Walking Dead: Survivors, aunque podríamos decir que no sería raro que saliera de manera oficial antes del mes de junio o incluso mayo. Veremos próximamente qué es lo que tiene para ofrecer este título, quien debería ser lo suficientemente importante como para haber conseguido la licencia de algo tan relevante como la serie de zombies norteamericana.