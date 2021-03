Podremos usar Bitcoins con tarjetas VISA tradicionales

El Bitcoin está batiendo récords, superando los 60.000 dólares y presentándose en los medios como una revolución en muchos sentidos. Los gigantes del sector, no pueden continuar ignorando la tendencia, y ahora es VISA la que se ha pronunciado.

El CEO de VISA comentó en el podcast Leadership Next de Fortune que están trabajando para que sea posible usar Bitcoins con una tarjeta tradicional, pero no solo eso, también podremos en el futuro comprar Bitcoins usando una tarjeta de crédito, in necesidad de tener ningún conocimiento técnico del tema, algo impensable hace pocos años.

Cuando compremos con una tarjeta, podremos decidir si queremos hacerlo desde nuestra cuenta bancaria o desde nuestros ahorros en bitcoins, y el cambio se tendría que realizar al momento, ya que si se espera unos días, el valor podría ser muy diferente al esperado.

Lógicamente el vendedor vería su compra en la moneda tradicional, ya que el cambio es transparente para quien vende, únicamente afectaría a quien compra, que vería reducida su cantidad de bitcoins, no su cantidad de euro, dólar o cualquier otra moneda.

Este movimiento ampliaría la visibilidad y utilidad del bitcoin, ya que VISA cuenta con 70 millones de puntos de venta en todo el mundo. No ha dicho cuándo se realizaría esta acción, ni tampoco ha dado detalles sobre cómo se integraría nuestro monedero con nuestra tarjeta, pero todo parece indicar que no falta mucho tiempo.

Y no solo es VISA, grandes bancos de todo el mundo, y la propia Mastercard, ya anunciaron en su momento que están apostando por esta criptomoneda, no solo por la tecnología Blockchain en general (que ya es muy usada en el mundo de la banca), por lo que parece que la subida del bitcoin es imparable.