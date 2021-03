TikTok estaría preparándose para tener chats grupales, según informe

ByteDance no se conforma con lo que ofrece actualmente TikTok a sus usuarios y aspira a ofrecer nuevas capacidades sociales más allá de lo que existe hasta la fecha.

Según ha podido conocer la agencia de noticias Reuters en base a fuentes conocedoras de la operación, desde el seno de ByteDance están proyectando lanzar una función de mensajería grupal para este año en TikTok, aunque de momento están discutiendo el dónde y el cuándo de su lanzamiento.



Compitiendo más cerca de redes sociales como Facebook

Con su posible llegada, se pondría al mismo nivel que su hermano chino, Douyin, que cuenta con esta característica. La mensajería grupal en TikTok forma parte de las aspiraciones de ByteDance de convertir a la aplicación de vídeos cortos en una «aplicación de interacciones sociales».

Con esta funcionalidad, TikTok conseguiría que los usuarios puedan pasar más tiempo dentro de la aplicación, con el beneficio adicional de que los creadores más destacados de la plataforma podrían conectar de forma más fácil con sus respectivas legiones de seguidores.

Esto también podría traer consigo un montón de nuevas posibilidades, que se irían agregando en forma de capacidades de forma paulatina, al igual como otras funciones que ya hemos ido viendo en estos últimos meses.

Obviamente, como ocurre en estos casos, la propia plataforma social no ha querido hacer comentarios al respecto a Reuters, por lo que de momento no hay confirmación oficial de la llegada de esta funcionalidad, que según cree una de las fuentes, no ofrecería comunicaciones cifradas.

ByteDance lleva desde el pasado año discutiendo esta y otras posibilidades para TikTok, aunque por ahora no han podido salir adelante por los acontecimientos vividos en algunos territorios, sobre todo en los Estados Unidos bajo la administración Trump, a lo que se suma también la prohibición de su servicio en la India.

Actualmente, según aclara una de las fuentes, gracias a la paralización de una demanda gubernamental activada por la administración Trump por parte de la nueva administración presidida por Joe Biden en los Estados Unidos, que hubiera supuesto la prohibición de facto de la aplicación en aquel territorio, se consiguió el regreso de los patrocinadores corporativos al servicio.

La llegada de la función de mensajería grupal pondría a TikTok más cerca de redes sociales como Facebook, que lo podría poner contra las cuerda, teniendo también en cuenta que TikTok es usado por usuarios con edades juveniles y jóvenes adultos.