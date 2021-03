Canon presenta Kit para transformar cámaras en webcams

Los que no tienen webcam en su ordenador seguramente ya han usado alguna vez su móvil con algún software especial. Es útil, aunque no es muy intuitivo y pocos saben hacerlo. De hecho el resultado no es tan bueno como comprar una webcam decente, pero en caso de no poder hacerlo, siempre ayuda.

El caso es que hay otra opción: transformar la cámara reflex en una webcam. La calidad de imagen sería impresionante, y si ya tenemos una Canon que ha costado cientos de euros, sería bueno amortizarlo ¿verdad?

Eso es lo que ha pensado la compañía con el lanzamiento de un kit que transforma una cámara reflex en webcam, aunque no sirve para cualquier reflex.

Compatible con cámaras recientes de Canon, réflex digital o sin espejo, el kit incluirá un cable USB para conectar la cámara al ordenador (ya sea de escritorio o portátil), un accesorio de batería y un cable de alimentación para que mantener la cámara Canon encendida continuamente. No incluye trípode, por lo que la posición debe realizarse con lo que tengamos en casa.

Serán tres versiones del kit. Dos de ellos costarán 90 dólares cada uno, uno para las cámaras EOS M (M50, M50 Mark II y M200) y otro para las cámaras EOS Rebel (Rebel T3, T5, T6 y T7). El kit más caro, que funciona con cámaras EOS RP, tendrá un precio de 159,99 dólares.

Podéis ver los detalles en el vídeo superior, así como en este enlace, donde ya se admiten pedidos antes del lanzamiento.

El tema es… ¿aunque tengas una Canon, te gastarías casi 100 dólares para transformarla en webcam o invertirías ese dinero en una webcam propiamente dicha?