YouTube permite verificar si un vídeo infringe derechos de autor antes de publicarlo

Para que los creadores de contenido no se encuentren en problemas cuando publican un vídeo, YouTube está probando nuevos controles de derechos de autor.

Estos controles permitirán que los usuarios puedan verificar durante la carga del vídeo que no violan ninguna ley relacionada con los derechos de autor.

Nuevos controles de derechos de autor en YouTube

YouTube tiene una dinámica para controlar que los vídeos subidos no violen los derechos de autor. Y según el grado de infracción y la cantidad de faltas por incumplimiento, aplica una serie de sanciones. Y no, borrar el vídeo en cuestión no resuelve el problema.

Así que los creadores tienen que ser muy conscientes del contenido que suben a YouTube para no pasar por este tipo de situaciones. Sin embargo, puede pasar que un descuido termine en un reclamo por derechos de autor y envueltos en un proceso que perjudique a nuestro canal.

Para evitar estas situaciones, YouTube está probando controles que permiten verificar este punto antes de la publicación del vídeo, ya que se puede comprobar durante el proceso de carga, como se puede ver en la imagen que comparte Matt Navarra.

Tal como muestra la imagen, uno de los pasos del proceso de subida será verificar si el vídeo no presenta ningún elemento con derechos de autor o que esté en conflicto, dando la oportunidad al usuario de corregirlo antes de su publicación.

Una vez que termina el proceso de comprobación, se informará al usuario si se ha encontrado algún problema. Así que es un tipo de moderación previa de YouTube, sin consecuencias, que te ahorrará muchos dolores de cabeza. Y por otro lado, te permitirá anticiparte a cualquier error en el sistema de YouTube, ya que si consideras que tu vídeo no infringe los derechos de autor, podrás reclamar sin que repercuta en el canal hasta que se resuelve la disputa. Lo máximo que puede pasar en ese caso es que tengas que demorar la publicación del vídeo.

Por el momento, esta nueva opción parece que forma parte de una prueba, así que habrá que esperar para que se implemente a todos los usuarios.