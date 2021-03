Files de Google suma una función para que no pierdas tus archivos importantes en el móvil

El administrador de archivos de Google para Android se está actualizando con una opción que te ayudará a no perder de vista tus archivos importantes.

Esta nueva función se suma al resto de opciones de la aplicación que permite gestionar los archivos desde el móvil.

Así puedes guardar tus archivos favoritos desde Files de Google

Files organiza automáticamente todas las imágenes, vídeos, audios, documentos y apps que tenemos en el móvil. Así que puedes desplazarte por estas categorías, administrar los archivos y hasta eliminarlos.

Y si quieres mantener documentos y archivos de forma privada, puedes optar por la “Carpeta Segura”. Solo pasas por un pequeño paso de poner un PIN y listo. Y ahora se suma una nueva opción que permite tener nuestros archivos favoritos en un solo lugar.

Sí, esos archivos que no quieres perder de vista, ni perder tiempo buscándolo en todo el móvil. Para esta dinámica, la aplicación ahora suma una carpeta de “Favoritos”. Y esta opción tiene un plus, ya que todos los archivos que guardes en esta carpeta, no se verán afectados por el análisis automático que realiza la app para sugerir archivos para borrar.

Así que puedes guardar en esta sección aquellos archivos que no quieres perder en un descuido, sin recurrir a la opción de seguridad. Para guardar cualquier archivo a Favoritos solo necesitas elegirlos desde la app Files, seleccionar el menú de los tres puntitos y escoger “Añadir a Favoritos”.

Y por supuesto, dentro de la carpeta Favoritos encontrarás opciones para ordenar los archivos y filtrarlos bajo diferentes criterios. Esta novedad se encuentra en la última versión de Files, así que solo da un vistazo a Google Play para asegurarte que ya tienes disponible la última actualización.

Y esto no es todo, ya que como mencionan en Xda Developers, Google estaría preparando otras funciones para renovar la interfaz de Files, entre otras novedades.