Facebook crea inteligencia artificial que aprende viendo vídeos

Uno de los procesos más complejos al trabajar con Inteligencia Artificial está relacionado con el proceso del aprendizaje, con cómo hacemos para que un software sea capaz de tomar decisiones a partir de datos.

Las grandes empresas han ido presentado diferentes formas de entrenar a estos sistemas, y ahora es Facebook la que presenta un proyecto de inteligencia artificial basado en aprendizaje de videos, ya que puede aprender de los videos disponibles públicamente subidos al sitio web.

El objetivo de esta IA es utilizar datos de audio, textuales y visuales para que poco a poco consiga proporcionar mejores recomendaciones de contenido para los usuarios y hacer cumplir las políticas de contenido. En un futuro podría reconocer cualquier tipo de contenido de video, a diferencia del contenido específico seleccionado por desarrolladores expertos.

Con el nombre Learning from Videos, podrán absorber datos de diferentes culturas y regiones del mundo y anticiparse a los hábitos de los usuarios mientras navegan por Facebook, lo que ayudará incluso a evitar contenido malicioso antes mismo de que se publique.

Para garantizar la implementación ética de Learning from Videos, el equipo de IA ha adoptado políticas de privacidad transparentes con respecto al contenido del usuario, de forma que toda la información absorbida será anónima.

No han comentado si funcionará de la misma forma en todos los idiomas, pero suponemos que no, aunque en este caso se trata también de análisis de secuencias de imágenes, por lo que los errores no deberían ser tan comunes como en otras plataformas de aprendizaje automático.

La primera aplicación ya está disponible en el sistema de recomendación de Instagram Reels.