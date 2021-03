China solicitó a Alibaba retirar sus inversiones en medios de comunicación

Tras ser objeto de investigaciones por monopolio, que condujeron al endurecimiento de su panorama de acción comercial, la gran plataforma comercial china Alibaba recibió nuevas advertencias de parte de las autoridades de su país.

China le solicitó a la empresa fundada por Jack Ma retirar sus inversiones del sector de los medios de comunicación, a causa de la creciente influencia pública de la compañía y la manera en la que esto puede repercutir en el panorama, según un reporte de The Wall Street Journal.

Jack Ma continúa bajo la mira de las autoridades Chinas

Las acusaciones de monopolio que a finales del año pasado remecieron sobre Alibaba, decantaron en la salida de su fundador, el magnate Jack Ma, del directorio de la compañía. A pesar de aquello, permanece siendo un importante accionista de la empresa y continúa bajo la observación de las autoridades, por todo el historial arrastrado.

La relación entre el poder y los medios de comunicación es estrecha y en este caso, las autoridades chinas pusieron especial atención sobre la participación de esta gran empresa china y el espectro local de medios de comunicación.

Durante los últimos años, el grupo empresarial Alibaba sumó a su lista de integrantes una serie de medios de comunicación, que abarcan las más diversas áreas, como la prensa escrita, la radiodifusión, plataformas digitales, redes sociales y publicidad.

Dentro de este grupo se pueden encontrar participaciones importantes en empresas como Weibo, una red social de microblogging muy popular en China; Bilibili, una plataforma de vídeos con creciente popularidad en jóvenes chinos y el periódico South China Morning Post, un periódico líder en inglés en Hong Kong, entre otros canales de difusión de alcance masivo.

Aunque el valor total de los activos de Alibaba del rubro comunicacional no se mencionan con precisión en el informe del Wall Street Journal, se estima en el artículo un valor de 8 mil millones de dólares para el conjunto de empresas, de acuerdo a cifras calculadas con los datos del mercado bursátil en la fecha de publicación del reporte. Las participaciones más importantes del consorcio son en Weibo Corp. (3.5 millones de dólares) y en Bilibili Inc. (2.6 millones de dólares).

Además de estas inversiones directas, el conglomerado empresarial chino también ha establecido otros tipos de asociaciones comerciales con la agencia de noticias Xinhua y algunos periódicos administrados por gobiernos locales en las provincias de Zhejiang y Sichuan.

Alibaba no es la única empresa con intereses comprometidos con los medios

La situación reportada sobre Alibaba no es un caso aislado. Otras grandes empresas chinas del área tecnológica también han incursionado en los medios de comunicación. Por ejemplo, la plataforma de mensajería WeChat, propiedad de Tencent, es uno de los principales canales de suscripción de noticias utilizados por el público chino en general. También, Bytedance Ltd., la empresa matriz de TikTok, controla el popular agregador de noticias Jinri Toutiao, que a través del uso de inteligencia artificial recomienda noticias a cientos de millones de usuarios en el gigante asiático.

Claramente, el historial reciente de Jack Ma aceleró la emisión de esta advertencia sobre sus empresas. No obstante, el reporte no señala si el llamado de atención aplica únicamente para este caso en particular, o si también en el futuro el resto de las empresas correrá similar suerte.

De todas formas, este llamado de atención del gobierno chino fue impreciso, según lo acusado en el mencionado reporte. No se especificó si Alibaba debe apartarse por completo de los medios de comunicación o sólo reducir su cuota de inversión sobre ellos.