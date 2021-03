Así es el nuevo SAI de Salicru, un sistema de alimentación ininterrumpida para proteger nuestros dispositivos

Un SAI es un sistema que se conecta a ciertos dispositivos para protegerlos de cortes de energía.

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) son muy prácticos para mantener encendidos ciertos dispositivos durante algunas horas aunque se haya ido la luz, tiempo suficiente para realizar backups, seguir conectados a la red y un largo etcétera.

Ahora hemos podido probar la serie SPS NET de Salicru, un equipo DC compacto muy sencillo de usar que podemos usar para alimentar domótica, módems y routers, entre otros dispositivos.

Además de proteger contra sobretensiones, permite seguir alimentando el dispositivo gracias a la batería de 7800 mAh, lo que garantiza unas 4 horas extra de un módem, por ejemplo.

Su funcionamiento es muy sencillo, solo tenemos que cargarlo en la red eléctrica por un lado y al dispositivo (o dispositivos, porque tiene dos conectores en la salida) que queremos proteger por el otro, tal y como mostramos en nuestro nuevo vídeo de IGTV (click aquí).

Entre las ventajas, podemos destacar:

– Extremadamente sencillo de usar e instalar.

– No genera calor.

– Es completamente silencioso.

– Tiene dos salidas, por lo que podemos alimentar hasta dos dispositivos al mismo tiempo.

– Es muy compacto.

Es importante tener en cuenta, respondiendo de paso a los comentarios que hemos recibido, que este dispositivo no es un módem, no ofrece conexión a Internet, por lo que no ofrece continuidad de conexión si hay una caída de Internet, lo que sí ofrece es conexión cuando hay cortes de energía, algo muy común en algunas zonas rurales.

Su precio es de 55 euros en Amazon y en pccomponentes.