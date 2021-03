Una extensión de Chrome para sacarle más provecho a Instagram, otra para Facebook y otra para Twitter

La tienda de extensiones de Chrome nos presenta una amplia lista de buen material que nos ayudará (dependiendo del uso que le demos), a sacarle el máximo provecho posible al área que queramos. De hecho podéis incluso instalar la de WWWhatsnew en este enlace, para no perder lo más destacado de la tecnología en el día a día.

De manera afortunada, las redes sociales entran precisamente en esa zona, sobre todo las conocidas Instagram, Facebook y Twitter. Por tanto, hoy se mostrarán 3 diversas extensiones, una para cada red, así que no te pierdas de este interesante contenido traído para vosotros.

Si no tienes bien en claro qué es lo que puede ofrecer una extensión de una red social dentro del ordenador, solo tienes que echarle un vistazo a Extension for Instagram. Este complemento para Windows logra que mediante el sitio web de Instagram en Chrome, los usuarios puedan realizar principalmente dos acciones que en realidad no están disponibles para PC: subir y bajar contenido, acciones que de seguro en más de una ocasión deseamos tener.

Pasamos ahora al apartado de la red social creada por Mark Zuckerberg, y en este caso hablamos de la extensión Social Fixer, la cual busca mantener el “terreno” a tu completo agrado filtrando tus noticias, ocultando cosas que no quieres ver y personalizando tu experiencia lo mejor posible.

Resulta ser una buena opción para los más curiosos y experimentados, ya que también deja aplicarle temas a Facebook, cambiando los fondos clásicos para darle así un toque más personalizado.

Por último pero no por ello menos importante presentamos a Buffer, una buena herramienta de programación para Twitter, que aunque no tiene mucho sentido utilizarla si estamos dentro de Twitter, sí que sirve para los momentos en los que estamos fuera de la plataforma y queramos citar por mención y hacer RT, ya que la aplicación no tiene problemas de publicación.

A esto se le suma el hecho de que también admite la programación del calendario que queráis organizar en ese momento. En fin, resulta ser una opción bastante buena desde el punto de vista general, y para esto solo debemos darnos cuenta del impacto de esta app, que también tiene soporte para Facebook, Instagram, Linkedln y Pinterest.