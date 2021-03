Netflix prueba una nueva función que detecta y bloquea las cuentas compartidas

Netflix se prepara para tomar medidas contra los usuarios que comparten contraseñas. Sí, aquellos que comparten sus cuentas de Netflix con familiares, amigos y conocidos.

Cuando detecte que una cuenta está siendo utilizada por alguien que no es su propietario, se activará automáticamente una dinámica de comprobación.

Netflix planea implementar una medida de seguridad que se activará de forma automática cuando detecte que se está usando una contraseña compartida. Cuando esto sucede, Netflix pedirá al usuario ingresar un código de seguridad que será enviado por mensaje de texto al móvil o a una dirección de correo electrónico.

El usuario tendrá un tiempo limitado para registrar este código y verificar que se trata de su cuenta. Y si no lo hace, entonces ya no podrá reproducir contenidos en Netflix. En ese caso, le sugerirá al usuario que se registre y cree su cuenta propia, junto con la opción de una prueba gratuita.

La idea es que esta medida impida que las personas no autorizadas ingresen a las cuentas. Ya sea porque se comparte una misma cuenta entre diferentes usuarios o porque alguien se ha apoderado de una cuenta de Netflix de forma fraudulenta.

Por supuesto, esta medida no se aplica al grupo familiar que vive en la misma casa, tal como establece en las políticas de Netflix:

El servicio de Netflix y todo el contenido visto en él son solo para uso personal, no comercial, y no debe compartirse con personas que no sean miembros de su hogar