Esta herramienta te permitirá migrar los modelos 3D desde Poly a Sketchfab

A principios del pasado mes de diciembre, nos hacíamos eco del anunciado cierre de Poly, la biblioteca de objetos 3D de Google, que la misma había comunicado a los usuarios de este servicio por mensaje de correo electrónico, indicando que a principios de este próximo verano (el 30 de junio para ser más exactos) dejará de estar disponible, si bien desde el próximo mes de abril ya no se permitirá la carga de los nuevos modelos 3D.

A pocos meses vistas del anunciado cierre, llega ahora Poly to Sketchfab a modo de salvación, una herramienta basada en la web que tiene el objetivo de facilitar la migración de los objetos 3D desde Poly a Sketchfab.



Esta herramienta ha sido desarrollada en colaboración entre los equipos de Google Poly y Sketchfab, y básicamente lo único que tienen que hacer los usuarios es vincular sus cuentas de Poly y Sketchfab en la misma.

A continuación, se les presentará la opción de elegir los modelos 3D a migrar, si bien Poly to Sketchfab no admite la transferencia de modelos desde Tilt Brush o Tour Creator, aunque en el caso de Tilt Brush, ésta cuenta con la posibilidad de transferir modelos 3D a Sketchfab de forma nativa.

Como quizás recordarán, tras el anuncio de cierre de Google Poly, Alban Denoyel, CEO de Sketchfab, hizo un llamamiento a través de un hilo de Twitter para ofrecer su servicio como el lugar donde podrán llegar los damnificados por el cierre de Google Poly:

1/ If you just received this email, know that your 3D models are welcome on @Sketchfab! pic.twitter.com/ZhF1Pn2Xuv

— alban denoyel (@albn) December 2, 2020