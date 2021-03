Linktree ya nos permite añadir Bio en las cuentas gratuitas

Linktree es una de las webs más populares a la hora de mostrar varios enlaces en una sola página, algo muy útil para ponerlo en la bio de Instagram, donde solo es posible poner un link (de momento).

Su uso es muy sencillo, solo tenemos que crear una cuenta, poner varios enlaces y obtener el link que los muestra todos, algo semejante a lo que puede verse en nuestro linktr.ee/wwwhatsnew.

El caso es que en los últimos meses han ido apareciendo opciones muy atractivas que podrían destronar a linktree, como Willow, el linktree que permite que los seguidores te den propinas o Beacons, para pedir donaciones o vender cosas desde la Bio de TikTok o Instagram, motivo por el cual en linktree deben de ponerse las pilas ofreciendo más recursos.

Ahora anuncian la posibilidad de añadir una biografía en las cuentas gratuitas, así como opciones de personalización para las cuentas de pago.

Para añadirla solo tenemos que ir a nuestro perfil y pulsar en la opción de apariencia. Allí tenemos un nuevo campo para incluir hasta 80 caracteres de bio, lo que ayudará a los visitantes a obtener un pequeño contexto de quién es el que se encuentra detrás de los enlaces incluidos.

En la misma sección es posible ver los recursos para las cuentas pro, con los nuevos botones, efectos (animaciones) y fondos de todo tipo.

No es una aplicación muy compleja, y consigue mantener su objetivo (carga rápida y sencillez de uso). Esperemos ahora que este tipo de recursos no acaben siendo penalizados por Instagram, ya que hay muchos rumores de que sí lo están haciendo (aunque no hay pruebas que así lo indiquen).