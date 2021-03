Empresario japonés sorteará gratis un ticket para viajar a la luna, todos pueden postular

En 2018, el mundo pudo conocer a Yusaku Maezawa, empresario y multimillonario japonés, como el primer pasajero en adquirir tickets para el primer viaje comercial de SpaceX a la Luna.

Tras una serie de iniciativas para buscar acompañantes para su viaje, hoy cualquier persona en el mundo puede postular por un cupo para acompañar en esta aventura al magnate asiático, conocido también por la firma MZ.

Viajar a la Luna ha sido una fantasía que ha pasado por personas de más de una generación. Próximamente, con el primer vuelo comercial de SpaceX al satélite natural de la Tierra, la posibilidad se abrió para el público en general, siempre que tengan al alcance los medios para costear los pasajes.

Maezawa compró 14 asientos y hasta la fecha, no es conocido el monto de dinero desembolsado por el magnate en esta transacción.

Originalmente, MZ pretendía compartir cupos de su viaje con ocho artistas de las más diversas áreas, para dar origen a piezas artísticas inspiradas en esta travesía interestelar. Con el paso del tiempo, esta iniciativa fue reformulada, extendiendo la invitación al público en general. Maezawa comentó que “tal vez cada persona que está haciendo algo creativo podría llamarse artista”, al presentar los cambios de su proyecto #dearMoon en un vídeo junto a Elon Musk.

En el clip de invitación, Elon Musk aparece celebrando el nuevo planteamiento del proyecto de Maezawa, confirmando de paso que el programa Starship estará listo a tiempo.

Las proyecciones originales para esta expedición a la Luna están contempladas para 2023. Sin embargo, hay dudas en torno a este calendario, considerando que la empresa de Musk aún no ha conseguido un vuelo de prueba exitoso, con una explosión como último antecedente y con el tiempo cada vez más encima.

El plan de Maezawa para compartir con artistas en esta aventura espacial no era el único en carpeta.

Aparte de #dearMoon, MZ anunció en 2020 un concurso de citas para encontrar una pareja romántica, que lo acompañaría en su viaje a la luna. Este proyecto iba a ser registrado como un documental, que sería televisado. Tiempo después, este programa fue cancelado.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show.

— 前澤友作┃月旅行に8名ご招待 (@yousuck2020) January 30, 2020