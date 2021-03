DeepFake para sustituir a una presentadora de noticias

Cuando vemos el telediario, las noticias de la televisión, estamos acostumbrados a ver a los presentadores habituales con su voz, sus gestos y sus opiniones. Imaginad ahora que un buen día entráis y veis una versión digital del presentador, muy realista, comentando las noticias del día.

Eso es lo que ocurrió hace unos meses en Corea del Sur, en el canal MBN, donde la presentadora Kim Joo-Ha fue sustituida por una versión «deepfake» de sí misma, una copia generada por computadora que imitaba perfectamente su voz, gestos y expresiones faciales.

En este caso los espectadores habían sido informados de antemano de que esto iba a suceder, y mientras muchos se sorprendieron de lo realista que era, otros mostraban su preocupación… ¿perderán los presentadores sus trabajos?

La cadena de TV dijo que continuaría usando el deepfake para algunos informes de noticias de última hora, para no tener que despertar a la profesional cuando no sea estrictamente necesario, o pedirle que trabaje fuera de expediente. Suponemos que la presentadora cobrará algo mientras su versión digital trabaja, no han dicho nada sobre el tema…

El caso es que la tecnología de inteligencia artificial que hay por detrás de este tema está realizada por la empresa surcoreana Moneybrain, y dijo que ahora buscaría otros compradores de medios en China y Estados Unidos.

Y no es el único caso. Synthesia, una empresa con sede en Londres, crea videos de capacitación corporativa basados ​​en inteligencia artificial para empresas. Se elige el avatar, se escriben las palabras y listo, vídeo hecho.

Estos datos vuelven a salir a la luz después del vídeo del Tom Cruise falso que se hizo famoso en los últimos días:

Demuestra que el tema de los DeepFakes no es algo que afecte solo a famosos clonados, es una tendencia a la que tendremos que ir acostumbrándonos, tal y como informan en la BBC.