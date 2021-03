Contra, una red social para profesionales que buscan nuevos proyectos

Linkedin es un buen lugar para encontrar trabajo dentro de una empresa, o para hacer networking con profesionales de la misma categoría, pero no está especialmente diseñada para los trabajadores autónomos, se basa demasiado en las empresas en las que hemos trabajado, no tanto en «los proyectos que hemos realizado».

Eso es lo que quieren hacer diferente en Contra, una nueva red social que une autónomos con otros freelance con los que podríamos trabajar juntos para realizar nuevos proyectos.

En su base puede parecer semejante al resto de redes: ponemos nuestra foto y decimos dónde estamos, pero a la hora de incluir nuestra vida profesional tenemos que indicar los diferentes proyectos en los que hemos participado y nuestra función en cada uno. Contra se encargará de recomendarnos contactos y de buscar nuevas oportunidades, nuevos proyectos en los que podríamos invertir nuestro tiempo para seguir trabajando en lo que nos gusta.

Los fundadores quieren un futuro en el que las relaciones laborales de las personas dan forma a su identidad profesional en línea y abran nuevas oportunidades. De hecho el perfil de cada profesional es tan llamativo que invita a leerlo:

Uno de los responsables lo explica de esta forma:

Antes de unirme al equipo de la comunidad en Contra, era un profesional independiente que deseaba desesperadamente establecer nuevas conexiones con clientes y otros profesionales independientes. Sin embargo, no me malinterpretes, no solo quería establecer una red por el bien de la red. Quería entablar relaciones con personas de las que pudiera aprender e inspirarme. Cuando utilicé otros sitios independientes, me di cuenta de que necesitaba más de estas plataformas, no un proyecto rápido y único con extraños (no me gustan las interacciones transaccionales). Así que me emociona decir que soy parte de un equipo estelar que está cambiando la forma en que trabaja la gente. El trabajo flexible es el ahora y el futuro.