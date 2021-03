Así serán las copias de seguridad en la nube protegidas por contraseñas de WhatsApp

WhatsApp, el popular servicio de mensajería de Facebook Inc, se está encontrando a lo largo de estos primeros meses del año con el gran problema de saber transmitir los cambios introducidos en sus nuevos términos y condiciones, aunque la compañía insiste en la obligatoriedad de presionar «Aceptar» si se quiere seguir usando el servicio con regularidad.

Dada la polémica generada, la plataforma ha tenido que cambiar la fecha de entrada en vigor de los mismos ante la estampida que ha llegado a sufrir, beneficiando especialmente a Telegram y Signal, aunque en menor medida a otras alternativas existentes, incluso locales, haciendo que también aparezcan otras alternativas como TeleGuard.



Dentro de las discusiones existen menciones al cifrado de extremo a extremo para la protección de las conversaciones, lo que da pie a la plataforma de comunicación a insistir en que los mensajes sólo pueden ser vistos por el remitente y sus destinatarios, aunque esta protección se excluye a las copias de seguridad en la nube que los usuarios pueden hacer de sus conversaciones, que en el caso de Android, en Google Drive, mientras que en el caso de iOS, en iCloud de Apple.

Pues bien, WABetaInfo trae nuevamente informaciones sobre la nueva función de protección de las copias de seguridad en la nube por contraseña, en la que se encuentra trabajando la popular plataforma de mensajería desde el pasado año.

A este respecto, la citada publicación ha compartido una serie de capturas de pantallas sobre su funcionamiento.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021