Los mejores aspiradores por menos de 200 euros en Amazon

Los aspiradores son uno de los inventos más destacables que hayamos visto en el área de la limpieza del hogar. Y es que, ¿a quién no le gusta una casa limpia y reluciente?

¿Y cuál es la mejor manera de conseguir este objetivo en poco tiempo? Exacto, con un aspirador. A continuación os estaremos mostrando diferentes modelos que podéis conseguir en Amazon por menos de 200 euros.

Comenzamos con los que no necesitan cables, con los automáticos que usan sistemas de detección de objetos y paredes para aspirar controlados, en la mayoría de las ocasiones, por una app en el móvil.

Aspiradoras sin cable

Este robot moderno multifunción de 11.420 valoraciones promete ser la solución a tus problemas, ya que realiza las tareas de barrer, aspirar y fregar, además de tener un cepillo especial para las mascotas. Tiene una app de control descargable para utilizarse, sin mencionar que también cuenta con control por voz de Alexa y Google.

Su función de fregado tiene 3 niveles de fregado apto para todo tipo de superficies, y también de 3 niveles generales: modo eco, modo normal y modo turbo. Disponible por 149,00 euros.

Seguimos con Cecotec y nos vamos al 1790, algo más caro, ya que cuesta 196 euros. En el vídeo superior hicimos una review del mismo. La Conga 1790 tiene una potencia de 2100 Pascales (sí, en el vídeo lo dije mal, lo siento).

119 euros para un robot muy básico pero eficaz en entornos con suelo liso. No tiene mucha potencia, solo 1800 Pa, pero si no hay alfombras ni cosas pegadas en el suelo, aspira correctamente.

Por 199 euros es posible comprar una aspiradora de iRobot. Se puede programar desde la app, y su potencia es decente, aunque no especifican el número en las especificaciones. Los clientes se quejan del ruido, pero si no estás en casa, no hay problema.

Vamos ahora a por aspiradoras con cable

Aspiradoras con cable

Aspirador con sistema ciclónico que cuenta hasta con 12.454 valoraciones, cosa que sin duda deja ver que tiene un muy buen desempeño. Entre sus características principales, cuenta con un depósito de 1.5 L y un filtro antialérgico, cosa que logra la tecnología powercyclone 5 que separa el polvo y el aire. Se puede conseguir esta buena alternativa por 99,99 euros.

Nos topamos ahora con una opción de aspirador de trineo propuesto por la reconocida marca Bosch, combinando los factores de la potencia y la limpieza higiénica. De hecho, cuenta con un filtro higiénico HEPA H12 que previene que partículas finas, bacterias y alérgenos se queden en el ambiente.

700 voltios de potencia, 4,4 kg de peso y depósito de 1.5 L es lo que ofrece este producto Bosch de 90 euros, además de presentar hasta 2.548 valoraciones del público.

Opción muy interesante a tomar en cuenta si queréis un aspirador de confianza y que rinda de la mejor manera cuando se utilice. Este aspirador de cilindro fabricado por Amazon Basics sirve para realizar limpiezas en suelos duros y alfombras, esto gracias a su filtro de aire HEPA y sus 700 vatios de potencia.

La versión que comentamos tiene un tamaño de 1.5 L y destaca por ser bastante silenciosa. Si es de vuestro interés podréis obtener este aspirador, el cual cuenta con 25.320 valoraciones hasta la fecha, por 59,84 euros.