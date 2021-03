Twitter trabaja en una función para deshacer envíos de tweets

Los usuarios de Twitter llevamos años pidiendo que se nos ofrezca una función que nos permita editar nuestros tweets una vez publicados, corrigiendo aquellos aspectos donde nos hayamos equivocado, sin necesidad de borrar y publicar un nuevo tweet desde cero.

Pero mientras seguimos esperando, quizás de manera indefinida, desde Twitter están trabajando en una función similar a la existente en Gmail, según acaba de compartir la ingeniera inversa Jane Manchun Wong.



Se trata de la función de deshacer envío, lo más cercano que veremos a nuestra histórica y aclamada petición. La idea es similar a la que ya tenemos en Gmail cuando hemos enviado un nuevo correo electrónico, teniendo la posibilidad de deshacer el envío durante unos segundos después.

El concepto de Twitter es idéntico, ofreciendo la capacidad de deshacer la publicación una vez publicado, teniendo unos pocos segundos por delante para ello.

De esta función no ha habido mención alguna en el pasado Investor Day, el evento para inversores, pero ya hubo algunas filtraciones de algo similar el pasado verano, hablándose de la posibilidad de que permita deshacer el envío en los treinta primeros segundos desde que se publicó el tweet.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021