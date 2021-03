Google Fotos suma opciones en su versión web para gestionar las fotografías

Si bien la mayoría de las novedades de Google Fotos se enfocan en su app, ya que permite que los usuarios editen y organicen sus fotografías directamente desde la galería del móvil, tampoco descuida su versión web.

Así que si recurres a la web para dar un vistazo a tu biblioteca de Google Fotos, subir contenido desde el PC o para organizar tus álbumes, te encontrarás con dos nuevas secciones.

Nuevas opciones para gestionar tus fotografías en Google Fotos

Tal como mencionan en 9To5Google, Google Fotos está sumando dos nuevas opciones en la web que facilitarán encontrar determinado contenido.

Una de ellas es la pestaña “Explorar” que reúne la mayoría de las categorías de Google Fotos para organizar todas las fotos y vídeos que subimos a la plataforma. Por un lado, encontrarás lo relacionado a tu actividad como el contenido marcado como favorito o recién añadido a Google Fotos.

Y por otro lado, todas las creaciones que has guardado, como los collages, vídeos, animaciones, etc. Y si simplemente quieres buscar por categoría, entonces te servirá recurrir a esta sección porque te filtra tu contenido por tipo de contenido… capturas de pantalla, vídeos, imágenes añadidas con PhotoScan, etc.

Esta pestaña también muestra secciones basadas en tu contenido en Google Fotos, por ejemplo, grupos de fotografías teniendo en cuenta los lugares que visitaste, personas que aparecen en las fotografías, y hasta cosas que detecta al algoritmo de Google.

Así que verás que esta nueva pestañar “Explorar” que se añade en la versión web te ofrece lo mismo que la sección “Buscar” de la app de Google Fotos. Así que prefieres organizar tus fotografías y vídeos desde la web, te servirá contar con esta nueva opción.

Y un plus que se suma con esta actualización de la versión web es que se añade un acceso directo para ir a “Favoritos”. Estos cambios de Google Fotos ya se están implementando a todos los usuarios.