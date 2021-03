Alphabet está creando un dispositivo que podrá detectar voces entre una multitud

Según algunos informes que han salido a la luz, Alphabet está trabajando en un dispositivo portátil que puede detectar voces en una multitud, un proyecto al que se llama «Wolverine», y que constaría de un dispositivo portátil que podría aumentar la audición de forma selectiva.

La información llega desde Insider, donde indican que el laboratorio X de la empresa está trabajando en un proyecto que ya ha tenido varios prototipos en el pasado.

Así es, desde 2018 el equipo ha producido múltiples prototipos de un dispositivo en el oído que puede ayudar al usuario a aislar una voz específica en una habitación llena de gente. Debido a la cantidad de micrófonos involucrados, los primeros prototipos cubrían todo el oído, pero los más recientes se han vuelto más pequeños.

Sería como un audífono, pero mejorado por IA, como el que una startup llamada Whisper anunció el otoño pasado. De hecho Facebook y Oculus, como se puede ver en el video a continuación, también están trabajando públicamente en algo similar.

Un portavoz del laboratorio de Alphabet dijo a Insider que la compañía está «explorando el futuro de la audición», pero no ha dado más detalles sobre el asunto.

No sabemos si Wolverine verá la luz del día algún día, seguramente quieren dejarlo todo cerrado para que no se trate de otro Google Glass, aunque el tema de la superaudición parece que está siendo tratado por varias empresas al mismo tiempo, por lo que algo así sí tendremos durante los próximos años, sea de la madre de Google o no.