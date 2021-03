¡NO PASARÁN! u Otro Problema Con Outlook

Cómo Reparar la Base de Datos Corrupta de Microsoft Outlook

Ha circulado una broma cruel entre los administradores del sistema acerca de uno de los problemas más graves de MS Outlook, afectando principalmente a los usuarios corporativos, cual es el bloqueo completo de las operaciones de correo debido a la falla de Microsoft Exchange Server.

EXISTEN DÍAS MÁS ALEGRES QUE OTROS

El problema no es con Outlook en sí mismo, sino con la forma en la que interactúa con otro software de Microsoft y, en este caso, con Windows Domain Controller y el querido Microsoft, software utilizado en redes empresariales.

En algunos casos (y sucede con demasiada frecuencia, especialmente cuando sysadmin se pone tonto), Domain Controller y Microsoft Exchange se “caen”. Pueden fallar al mismo tiempo o uno tras el otro, y dependiendo de las combinaciones, los usuarios pueden ver diferentes errores. El resultado es siempre el mismo: serio. Cualquier operación laboral en redes corporativas cesará (incluido Outlook, el más importante para los procesos comerciales) y esto sucederá no solo en una computadora, sino que afectará a cada una de las máquinas.

Otro difícil desafío es poner a funcionar el sistema, nuevamente, lo antes posible (o en un plazo razonable), lo cual resulta imposible. Reparar el Exchange Server es como intentar tejer una red de pesca con guantes de snowboard, y las capacidades del sysadmin tampoco deben olvidarse.

Otro tema: el despido del trabajo, especialmente si sucede de mala manera. Imagine lo siguiente. Usted lleva trabajando en una compañía por algún tiempo. Ha reunido contactos, su propia base de datos y una red de conexiones, cuando un terrible día, de repente y de la nada, queda desconectado del Exchange Server y de su cuenta comercial de Office 365, y subsecuentemente le muestran la puerta: “piérdase”. Todo lo que resta es dar un portazo, pues no puede llevar nada con usted, ni su correspondencia laboral ni sus contactos comerciales: Outlook no está funcionando.

Resulta que el e-mail aún existe, pero no es posible utilizarlo.

Rápido no significa excelente

De hecho, todo es posible. A pesar de todos los escenarios descritos anteriormente, su computadora aún tiene un archivo *.ost, que contiene TODA la información necesaria para continuar las operaciones laborales: direcciones, correos electrónicos, adjuntos, calendarios y similares; en otras palabras, es la última copia sincronizada de los contenidos completos de su buzón. Sin embargo, ¡el problema con el Exchange Server no es algo por lo que deba estar muy preocupado!

El archivo *.ost no está escondido muy profundamente. El camino más fácil para encontrarlo (funciona con las últimas versiones de e-mail client) es hacer lo siguiente: abrir Outlook – File – Account Settings y en la pestaña Data Settings, pulsar Open Folder Location. O hacerlo con Windows Explorer: С\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Nada muy complicado hasta ahora, ¿verdad? Pero este es el paso en el que el principal truco está oculto: en Outlook, es imposible simplemente abrir o exportar archivos *.ost. “¿Cómo es posible?”¡ exclamaría un usuario furioso! “¿Por qué Microsoft bromea de esta forma tan perversa?” Los científicos aún tienen que resolver este acertijo, que está a la par con preguntas como “¿Quién mató a Kennedy?”, “¿Por qué los egipcios construyeron pirámides gigantes?” y “¿Alguna vez existió vida en Marte?”

Y nosotros, los menos afortunados, estamos obligados a buscar la solución.

¡LA VIDA SE HA VUELTO MEJOR; LA VIDA SE HA VUELTO MÁS FELIZ!

Y la solución, por supuesto, existe. Es cierto que Outlook no permite exportar archivos *.ost en sí mismo, pero está digiriendo muy bien archivos *.pst; todos ellos siguen siendo bases de datos de Outlook.

Sin embargo, si uno continúa usando comparaciones no muy exitosas o técnicas, con ‘ADN diferente’, el algoritmo de reparación resultante para acceder al correo electrónico se verá así: buscar el archivo .ost – convertirlo a .pst файл – abrir .pst en Outlook. Resta un poco por hacer, encontrar el software adecuado para convertir *.ost a *.pst.

Microsoft no ha creado ninguna aplicación de este tipo, ergo, la única opción es recurrir a desarrolladores externos. Por ejemplo, vaya a https://osttopst.recoverytoolbox.com/es/ . Pero, ¿por qué específicamente esta gente? Bueno, primeramente, porque son profesionales y han estado reparando datos durante años y, también, porque han ganado reputación por ofrecer servicio confiable y responsable. Definitivamente, de ellos no recibirá virus, banners emergentes o filtraciones de información. En segundo lugar, y lo más importante: el Recovery Toolbox for Outlook es su aplicación insignia, siendo el producto más avanzado y tecnológicamente perfecto.

Este software puede convertir *.ost a *.pst, liberándonos de la presión de Exchange Server y Windows Domain Controller, además de también ofrecer otros «trucos» esenciales para resolver problemas relacionados con Outlook. Por ejemplo, el software puede “reparar” archivos *.ost/*.pst corruptos e incluso restaurar correos electrónicos eliminados y aparentemente irrecuperables.

Todo lo que necesita hacer es instalar y ejecutar Recovery Toolbox for Outlook, descargar el archivo *.ost necesario, seleccionar un modo de conversión, esperar a que se complete el proceso y después de obtener un nuevo archivo *.pst, abrirlo en Microsoft Outlook. Una gran ventaja adicional, típica de todas las soluciones de Recovery Toolbox, es la simplicidad intuitiva trabajando con el software. Es dudoso que no entienda la interfaz o pueda “confundirse con la configuración”, pero si aún así puediera perderse como un bebé en el bosque, el equipo de soporte técnico siempre está a su disposición.

Por supuesto, la licencia no es gratuita, pero tampoco exorbitante. El desarrollador pide honestos $ 49. Sin embargo, existe la oportunidad de ahorrar: si el archivo no es demasiado grande, tiene sentido utilizar el servicio online de Recovery Toolbox en https://osttopst.recoverytoolbox.com/online/es/ para convertir *.ost a *.pst. – Solo le costará $10 por gigabyte de datos.

P.D.: Por cierto, si la falla en la base de datos de Exchange Server causa problemas con el sistema corporativo de email, los desarrolladores recomiendan (adicional a la conversión de *.ost a *.pst) intentar restaurar parte de los datos de los usuarios desde el archivo *.edb, el cual siempre permanecerá en el Exchange Server “caido”, con ayuda de la herramienta Recovery Toolbox for Exchange Server https://exchangeserver.recoverytoolbox.com/es/. Este enfoque garantiza total protección de los datos.

Cómo convertir OST a PST

Para convertir archivos OST conteniendo correos electrónicos, contactos, reuniones, notas y memos, debe hacer lo siguiente:

Descargar Recovery Toolbox for Outlook aquí: https://osttopst.recoverytoolbox.com/es/ Instalar y abrir Recovery Toolbox for Outlook. Correr Recovery Toolbox for Outlook y seleccionar el archivo OST requerido. Seleccionar el modo Conversion. Escoger una carpeta y guardar el archivo PST en ella.

6. Abrir el archivo PST en Microsoft Outlook.