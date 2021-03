Elon Musk fundará Starbase, una ciudad en Texas que albergará sus empresas y proyectos

Las iniciativas de Elon Musk pasan difícilmente desapercibidas, ya sea por lo curiosas, innovadoras y/o excéntricas que estas pueden llegar a ser.

Recientemente, el director ejecutivo de SpaceX confirmó que se está introduciendo en un nuevo negocio: la construcción de ciudades.

Últimamente, Elon Musk ha optado por emitir mensajes escuetos en Twitter, jugando de cierta forma con las expectativas y repercusiones que generan sus anuncios.

El recién pasado martes, Musk tuiteó sobre «la creación de la ciudad de Starbase, Texas». Junto al tweet, en comentarios posteriores comentó algunos otros detalles, entre los cuales llama la atención su comentario en el que señala que la ciudad admitirá perros y su líder será The Doge, un posible guiño a la criptomoneda Dogecoin, que es la favorita de Musk.

Very much so & its leader shall be The Doge https://t.co/VXmuW5c0y9

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021