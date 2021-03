Shorts, el TikTok de YouTube, llega a España como Cortos, en fase beta

Shorts, el rival de YouTube a TikTok, llega ahora a España llamándose Cortos, estando disponible en fase beta dentro de su aplicación para dispositivos Android.

Los usuarios que usemos su app para Android ya deberíamos encontrarnos con su correspondiente sección en la interfaz principal, proporcionándonos una selección de vídeos cortos, grabados con orientación vertical, pudiendo desplazarnos horizontalmente por el carrusel correspondiente para seleccionar y entrar en cualquiera de ellos.



Una vez disponible en un vídeo, podemos desplazarnos por el anterior y por el siguiente vídeo de la selección de la misma manera que en TikTok, mediante los deslizamientos verticales por la pantalla.

El TikTok de YouTube ya se deja ver en más mercados

En cada vídeo, obtendremos en su parte inferior el nombre del creador, el botón para que podamos suscribirnos a sus publicaciones, una breve descripción, y más abajo las funciones sociales de me gusta – no me gusta, acceso a los comentarios, la posibilidad de compartir el vídeo en otras apps instaladas en el móvil, así como acceso a la descripción más completa y la posibilidad de denunciarlo en su caso.

Sobre cada vídeo también ofrece una flecha en la esquina superior izquierda para volver a la interfaz principal de YouTube.

Por el motivo que desconozco, no se me permite crear nuevas publicaciones para Cortos, aunque otros usuarios sí que han podido tener la posibilidad de crear nuevas publicaciones para Cortos, tanto desde el botón + disponible en la parte inferior de la aplicación, como a través del icono de cámara que han podido disponer dentro de cada vídeo.

Según cuentan, a la hora de crear un vídeo, pueden alternar entre una serie de velocidades de grabación, e incluso disponen de un temporizador hasta un máximo de 20 segundos, todo ello para poder grabar vídeos de hasta 15 segundos de duración, que es el máximo que permite (en TikTok permiten elegir entre 15 y 60 segundos).

Grabado el vídeo corto, sí pueden añadir textos y otros elementos, indicar el nivel de privacidad de entre las tres opciones posibles, e incluso indicar si es apto para niños o no, aunque de momento no han podido seleccionar una banda musical para el mismo, que es precisamente la base que ha hecho tan popular a TikTok.

Este despliegue llega ahora casi seis meses después de su presentación oficial, donde Shorts, en España Cortos, lleva algo de tiempo en fase de pruebas en la India.

Resulta interesante encontrarse con vídeos propios hechos con TikTok, cuando Reels, de Instagram, recientemente comenzó a rechazar vídeos subidos con la marca de agua de TikTok, aunque no sabemos si rechazará en un futuro también los vídeos editados con CapCut, la app de edición de vídeo Bytedance para Android que facilita la creación de algunos de los retos.

No sabemos si YouTube llegará a tomar también decisiones similares para evitar vídeos de la competencia dentro de su propia opción alternativa.

Imagen: Captura sobre YouTube