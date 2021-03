Trabajadores de Amazon quieren formar su primer sindicato

En las filas de Amazon hay una corriente que busca levantar el primer sindicato de la empresa. Actualmente, en Alabama, Estados Unidos, se están desarrollando elecciones para constituir esta organización gremial.

Amazon, por su parte, ha estado desplegando una serie de mensajes antisindicales, incluyendo una campaña audiovisual a través de Twitch, la cual rápidamente fue removida de la plataforma por incumplir sus reglas.

Amazon presume otorgar condiciones laborales excepcionales a sus empleados, con salarios altos, beneficios de atención médica, oftalmológica y dental. También, disponen de un comité de seguridad y un proceso de apelaciones.

Durante el último año, marcado por la pandemia, las ganancias de Amazon crecieron explosivamente, y su saliente CEO, Jeff Bezos, aumentó a $185 mil millones de dólares su fortuna, $70 millones más que hace un año. Mientras tanto, las instalaciones de Amazon sufrían de serias deficiencias de seguridad.

Sin embargo, diversas situaciones han motivado en un sector de la planta laboral de Amazon levantar un sindicato, siendo la principal la falta de comunicación el estamento de los trabajadores y la planta directiva dentro del almacén. A menudo, las medidas disciplinarias se ejecutan a través de una aplicación, restringiendo la posibilidad de apelar o expresarse con más libertad. Estas causas aparecen detalladas en un reportaje de The Guardian.

En Amazon, a nivel directivo, no son muy amigos de la idea de contar con un sindicato. En 2018 se filtró una campaña interna con lineamientos de gestión que se pueden considerar como antisindicales.

En el último tiempo, ante la corriente surgida en Bessemer, Alabama, la empresa inició una campaña incentivando a votar “no” sobre esta iniciativa, titulada Do It Without Dues en referencia a la cuota sindical que se debe pagar una vez inscrito.

Esta estrategia ha contemplado hasta ahora, en su faceta más suave, el envío de mensajes de texto antisindicales a sus trabajadores en más de una ocasión y la instalación de afiches con mensajes antisindicales en los baños de sus almacenes. La parte más fuerte de esta campaña incluye la celebración de reuniones antisindicales con asistencia obligatoria y la distribución de folletos en los que instruye a sus trabajadores a votar en contra de la sindicalización, tomando como base argumental la serie de beneficios antes enumerados a los que acceden sus trabajadores.

Un hecho que ha levantado desconfianza es la aparición de un buzón postal en las cercanías del almacén de Bessemer, Alabama. Amazon está incentivando a usar aquel buzón para mantener seguros los votos, que se emiten por correspondencia. A pesar de que la invitación se plantea de manera amigable, algunos trabajadores han manifestado que con esto se sienten vigilados.

Dentro del programa Do It Without Dues, se incluyó una campaña audiovisual que apoyaba la campaña de Amazon con mensajes de trabajadores que afirman que los sindicatos son malos y están equivocados, asegurando que «simplemente toman su dinero y no hacen nada por usted«. De igual forma, en aquellas cápsulas audiovisuales se comenta también que los trabajadores de Amazon ya «tienen todo lo que necesitan«.

NEW: Amazon is running glossy anti-union ads to combat the organizing drive by workers at their Bessemer, AL, warehouse. An Alabama resident said this spot is one of several that Amazon is now running on Twitch. pic.twitter.com/6WlojetvzY

Estas cápsulas fueron promocionadas como anuncios en Facebook y en Twitch. Sin embargo, esta campaña fue removida de la última plataforma, por la simple razón de infringir una de sus normas de anuncios, que restringe la publicación de avisos políticos en el sitio.

Así como sucedió hace poco tiempo atrás con el proceso de constitución del primer sindicato de Alphabet, la empresa matriz de Google, ahora la atención está puesta en este nuevo proceso con Amazon. Personalidades públicas de las esferas empresariales, gremiales y políticas se han pronunciado sobre el tema. Uno de los últimos en hacerlo fue el presidente estadounidense Joe Biden, expresando su respaldo a la iniciativa de los trabajadores de Amazon en Alabama.

Workers in Alabama – and all across America – are voting on whether to organize a union in their workplace. It’s a vitally important choice – one that should be made without intimidation or threats by employers.

Every worker should have a free and fair choice to join a union. pic.twitter.com/2lzbyyii1g

— President Biden (@POTUS) March 1, 2021