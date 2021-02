Cómo quitar series y películas de la lista «Seguir viendo» en Netflix

De seguro en algún momento has visto en Netflix alguna serie o película que no resultó ser lo que pensaba, y que sinceramente no te gustó en lo absoluto porque no va con tus gustos.

Si esto os ha ocurrido, también sabéis que Netflix sigue colocando ese contenido en la lista de «Seguir viendo», para que puedas reproducirlo en la parte donde quedaste. No obstante, si esto resulta molesto, entonces es hora de que veas los pasos sencillos para eliminar dicho contenido.

Quitar contenido «Seguir viendo» en Netflix desde un móvil

El primer método que enseñamos es el más sencillo, pues solo tendrás que hacer lo siguiente:

– Primero que nada debes entrar a la app de Netflix y buscar, en la lista antes mencionada, aquel contenido que quieres hacer desaparecer.

– Una vez lo tengas, pulsa sobre los tres puntos blancos que aparecen en la parte inferior de la miniatura.

– En el momento que se muestre un nuevo menú, tendrás que oprimir sobre la pestaña que indica Quitar de la lista. Acepta la solicitud y listo, el contenido desaparecerá.

Quitar contenido «Seguir viendo» en Netflix desde un ordenador

Aunque desde el móvil resulta ser bastante práctico, a través de los ordenadores también se puede realizar esta acción en poco tiempo. El proceso para hacerlo es el siguiente:

– Entra a la web de Netflix y pulsa en la pestaña de Cuenta, ubicada en la parte superior derecha dentro de tu foto de perfil.

– Dentro de los varios perfiles que hayan, busca el tuyo y pulsa sobre la opción de Actividad de visualización.

– Allí tendrás toda la información del contenido que has visto, y por lo tanto, se puede eliminar del propio historial de reproducción para que no se muestre en la ventana de «Seguir viendo».

– Pulsa en el símbolo de la izquierda que indica Ocultar del historial de visualización. Hecho esto la reproducción desaparecerá y te quitarás ese dolor de cabeza.

El proceso, ya sea desde móvil u ordenador, ya deberías haberlo terminado por su sencillez. Tristemente si sueles ver Netflix desde un Smart TV, el proceso desde este terminal no está disponible, así que de manera segura no se podrá hacer desde allí.