5 juegos clásicos de Arcade y consola para Android que no pasan de moda

Si quieres revivir esos momentos en donde jugabas los clásicos de arcade y de consolas de primera generación, aún hay algunos juegos que han sobrevivido mediante remasterizaciones, y por lo tanto se pueden descargar para disfrutarlos en el móvil.

Muchos de nosotros crecimos jugando estas obras, y para revivir esos momentos de aventura y emoción genuina, aquí os dejamos hasta 5 juegos diferentes que pueden descargarse en móviles Android mediante la Play Store.

Videojuego oficial de Bandai Namco, la empresa japonesa desarrolladora de videojuegos creadora del propio Pac-Man. Un pequeño lazo se distingue sobre la cabeza del personaje principal haciendo referencia a que se trata de Ms. Pac-Man. En cuanto al juego como tal, dos de las principales novedades es que se dispondrá de hasta 2 túneles de escape, además de que las etapas del juego cambiarán de color. Tiene un precio de 2,99 dólares en la Google Play.

Clásico juego de disparos de las consolas arcade, y en esta ocasión es presentado por Capcom, la también famosa desarrolladora japonesa. Es un juego con gráficos pixelados de la vieja escuela, en donde se tendrá que destruir desde vuestro avión lleno de bombas, cualquier enemigo que se aparezca en el camino. Conocido título que se puede conseguir por 0,99 dólares.

Versión remasterizada de Star Wars: Knights of the Old Republic, el icónico juego de la saga de Star Wars lanzado en 2003, de allí se basa Star Wars ™: KOTOR, una entrega que está disponible en Android y que permite explorar un mundo abierto bastante completo, para lo que es un juego móvil. Un punto positivo es que admite controladores externos, por lo que será más fácil para ti jugar este título de 9,99 dólares.

Este es un título que causó gran sensación desde comienzos de siglo, y su divertida dinámica logra que el jugador siempre esté enganchado a cumplir el objetivo: llevar al cliente a su destino dentro del tiempo estipulado. Podéis conseguir esta obra de SEGA totalmente gratis, aunque queda decir que dispone de anuncios.

No podíamos irnos sin antes dejar otra obra maestra de los videojuegos, aunque en esta ocasión no es un videojuego del todo antiguo, ya que realmente se dio a conocer en el año 2014 como una de las revelaciones de terror, y es Five Nights at Freddy’s. En este juego eres el guardia de seguridad nocturno de una pizzería, donde los animatrónicos se vuelven unos asesinos cuando la noche llega. Muy buena opción por 22,99 dólares.