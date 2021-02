Películas y series que serán estrenadas en Netflix en marzo de 2021

Febrero ya está siendo historia y por eso es mejor tener la agenda lista con los títulos de series y películas que serán lanzadas en Netflix durante el mes de marzo.

En total, tenemos hasta 81 producciones (incluyendo una serie futurista para encontrar a la pareja ideal, una película gallega rodeada de narcotráfico y una entrega que da un giro de 180 grados sobre las investigaciones al estilo Sherlock Holmes) que serán estrenadas a lo largo de todo el mes. He aquí todo el listado.

Series que serán estrenadas en Netflix en marzo de 2021

– The Bold Type, T1, para el (01/03)

– Fiesta de palabras, T5, para el (02/03)

– Pacific Rim – Tierra de Nadie, T1, para el (04/03)

– Los fantasmas de la ciudad, T1, para el (05/03)

– Las Begums de Bombay, T1, para el (08/03)

– Centella, T3, para el (09/03)

– Dealer, T1, para el (10/03)



– The One, T1, para el (12/03)

– Paradise Police, T3, para el (12/03)

– Love Alarm, T2, para el (12/03)

– El reino perdido de los piratas, T1, para el (15/03)

– Sueños sobre hielo, T1, para el (15/03)

– Gofre + Mochi, T1, para el (16/03)



– Bajo sospecha – Los secretos del caso Wesphael, T1, para el (17/03)

– B the Beginning, T2, para el (18/03)

– Sky Rojo, T1, para el (19/03)



– Country Comfort, T1, para el (19/03)

– Alien TV, T2, para el (19/03)

– Quién mató a Sara, T1, para el (24/03)

– DOTA – Sangre de dragón, T1, para el (25/03)



– Los irregulares, T1, para el (26/03)

Películas que serán estrenadas en Netflix en marzo de 2021

Cierra los ojos. Piensa en la primavera. Ahora mira estos estrenos. Tenemos la teoría de que con ellos llega antes. pic.twitter.com/odLDlisDAa — Netflix España (@NetflixES) February 25, 2021

– Banyuki, para el (01/03)

– How to Be Very Bad, para el (01/03)

– LEGO Marvel Spider-Man – Vexed by Venom, para el (01/03)

– Almas guerreras 2011, para el (01/03)

– Los profesionales, para el (01/03)

– Moxie!, para el (03/03)



– Varning för Jonsson Ligan, para el (03/03)

– Jonsson Ligan & Dinamit Harry, para el (03/03)

– Skännor Falsterbo, para el (03/03)

– Moon Hotel Kabul, para el (03/03)

– Sunes Sommar, para el (03/03)

– Llega un invitado, para el (03/03)

– Falso como el agua, para el (03/03)

– Invisibles, para el (03/03)

– Joker, para el (03/03)

– Secretul Fericiri, para el (03/03)

– 1939, para el (03/03)

– Epava, para el (03/03)

– Cap Si Pajura, para el (03/03)

– Dragoste. 1 Caine, para el (03/03)

– La banda de Jönsson en Mallorca, para el (03/03)

– Sa Olika, para el (03/03)

– Ackbar, para el (03/03)

– Zavera, para el (03/03)

– Intalniri Incrucisate, para el (03/03)

– Bitch Kram, para el (03/03)

– Gloria Bell, para el (04/03)

– Centinela, para el (05/03)



– Lavaperros, para el (05/03)

– Sobreviviendo en el desierto, para el (06/03)

– Miffo, para el (10/03)

– Repmanad, para el (10/03)

– Gossip, para el (10/03)

– En Djungel-Saga, para el (10/03)

– 10000 Timmar, para el (10/03)

– Un mes en Tailandia, para el (10/03)

– Akelarre, para el (11/03)



– The Block Island Sound, para el (11/03)

– El día del sí, para el (12/03)



– Vidas de papel, para el (12/03)

– Cabras da Peste, para el (18/03)

– En la misma ola, para el (25/03)

– Un mal viaje, para el (26/03)

– El campamento de mi vida, para el (26/03)



– Quien a hierro mata, para el (30/03)

Documentales que serán estrenados en Netflix en marzo de 2021

– Connected, para el (01/03)

– Notorious BIG – I Got a Story to Tell, para el (03/03)



– Gyllene Tider – Park Liv, para el (03/03)

– Mark Hoffmann – Un falsificador entre mormones, para el (03/03)

– Nevenka, para el (05/03)



– La casa flotante, para el (09/03)

– Boda o hipoteca, T1, para el (10/03)

– Last Chance U – Baloncesto, T1, para el (10/03)

– Rebell Comedy, para el (16/03)

– La trama Varsity Blues – El escándalo en la Universidad de EE UU, para el (17/03)

– Simplemente negro, para el (17/03)

– Nate Bargatze – The Greatest Average American, para el (18/03)

– Fórmula 1 – La emoción de un Grand Prix, T3, para el (19/03)

– Loyiso Gola – Unlearning, para el (19/03)

– Seaspiracy – La pesca insostenible, para el (24/03)

– Magic for Humans by Magopop, T1, para el (24/03)