La grabadora de Google permitirá crear copia de seguridad de las grabaciones

La grabadora de Google está sumando novedades interesantes que potencian su dinámica y brindan más funciones a los usuarios.

Si bien es una de las mejores opciones en este tipo de aplicaciones, todo se limita al dispositivo móvil. Pero Google quiere ir un paso más allá, brindando a los usuarios la posibilidad de contar con una versión web.

Esto no solo permitirá que los usuarios puedan contar con las grabaciones en las diferentes plataformas, sino que también se suma la posibilidad de las copias de seguridad. Así que si el usuario cambia de dispositivo móvil no será un problema para acceder a las grabaciones en cualquier momento desde la versión web.

Y tampoco tendrá que pasar por el proceso de subir de forma manual las grabaciones a Drive para tener un backup del contenido, ya que las copias de seguridad se crearán de forma automática. La versión web ya está disponible, pero tendremos que esperar un poco más para ver qué funciones se incluyen y cómo se sincronizan las grabaciones cuando estén disponibles la copia de seguridad.

Un detalle a tener en cuenta es que la versión web no tiene como objetivo que se use para realizar grabaciones desde la web. Simplemente funciona como un cliente web para almacenar todas las grabaciones que realicemos desde el móvil. Y por supuesto, contaremos con un reproductor de audio para escuchar las grabaciones, pausar, adelantar, etc.

Si bien el equipo de Google todavía no lo ha mencionado, es posible que el espacio que ocupe la copia de seguridad de nuestras grabaciones se descuente del límite de almacenamiento de cada cuenta. Por el momento, solo debemos esperar que Google lance la actualización de la aplicación para que integre la función de copia de seguridad.

Recordemos que la grabadora de Google es una aplicación exclusiva para los móviles Pixel, pero los usuarios que deseen instalarla en otros dispositivos recurren al APK.