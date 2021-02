Un bug impidió usar Spotify desde cuentas gratuitas en altavoces y pantallas inteligentes de Google

Quienes escuchan música y podcasts a través de Spotify, tienen a la mano la posibilidad de acceder a estos contenidos desde una gran variedad de dispositivos.

Los usuarios del plan gratuito de Spotify que utilizan el servicio a través de altavoces y pantallas inteligentes de Google se llevaron una desagradable sorpresa recientemente. Al tratar de conectarse a alguno de estos dispositivos, la app les avisó que la función en cuestión era exclusiva para suscriptores de cuentas premium. Al final, se trataba de un bug.

Repentinamente, los usuarios del plan gratuito de Spotify que utilizan este servicio a través de pantallas inteligentes de Google como la Nest Hub o parlantes como el Google Home, recibieron un aviso que les negaba el acceso a la plataforma.

No se trataba simplemente de un bloqueo de acceso, el aviso “Sólo usuarios premium” que señalaba la aplicación móvil al tratar de traspasar la reproducción a alguno de estos dispositivos, sugería que se había aplicado una nueva restricción a esta modalidad de acceso.

Sin haber alguna notificación oficial por aquel momento de parte de Spotify, en redes sociales y algunos medios se hizo eco de esta situación, aludiendo al supuesto bloqueo.

Como solución alternativa, por aquel entonces se comentó también que los dispositivos afectados podían continuar accediendo al servicio a través de la aplicación de Google Home, solicitándole contenidos específicos a través del asistente. Antes de que se supiera que se trataba de un bug, fue comentada esta solución como una especie de bypass para aquella supuesta restricción, pero ahora que se conocen las causas del problema, este hecho confirma que se trata de un error puntual de la app de Spotify.

Además, como el reporte inicial de esta situación se basaba en un hallazgo puntual, se abrió el espacio para especular sobre una posible extensión de esta restricción del plan gratuito a otros dispositivos similares. Afortunadamente, este grupo de usuarios podrá continuar accediendo al servicio de manera normal, pues sólo se trató de un rumor.

