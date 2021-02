Telegram prepara nuevas funciones para los grupos

Telegram está probando una serie de funciones en su versión beta dedicada a los grupos.

Funciones que facilitarán invitar a otros usuarios a unirse a nuestros grupos, pero que también dará control sobre la dinámica de las invitaciones.

Nuevas opciones de configuración para las invitaciones de grupo

Una de las novedades que pueden verse en la beta de Telegram es la posibilidad de establecer un tiempo límite para la invitación de grupo. Por ejemplo, el administrador de grupo puede especificar que la invitación dure desde una hora, un día, una semana, etc.

Cuando ese período de tiempo finalice, la invitación ya no será válida así que no se podrá usar para ingresar al grupo. Por supuesto, el administrador también puede quitar todas las restricciones para que no haya límites.

Y si no desea establecer un límite de tiempo, quizás le interese que la invitación al grupo caduque después que ha sido usada determinada cantidad de veces. Sí, puede especificar que la invitación solo se use una vez, diez veces, cien, etc. Cuando llega ese tope, la invitación ya no será válida.

Dos funciones interesantes que facilitarán que los administradores mantengan el control de sus grupos, y que no sumen invitados no deseados. Y siguiendo con la dinámica de los grupo, también se suman las invitaciones de grupo mediante código QR.

El equipo de Telegram también ha pensado en otra función dedicada a los grupos que facilitirá eliminar los mensajes. Según se muestra en la beta, permitirá a los administradores que configuren un determinado período de tiempo para que los nuevos mensajes se eliminen automáticamente.

Este temporalizador para eliminar mensajes dará un margen de 24 horas a 7 días. Así que, por ejemplo, los nuevos mensajes se eliminarán después que pasen 7 días de su publicación. Una función interesante para mantener el chat de grupo ordenado.

Todas estas funciones forman parte de la versión beta de Telegram, así que habrá que espera para verlas en funcionamiento en la versión estable.