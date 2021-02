Así es el InnJoo Purificador One, el purificador de aire de solo 100 euros

Un purificador de aire es muy útil en salas con partículas que pueden ser nocivas para nuestra salud. No solo hablamos de polvo, polen o tabaco, también hablamos de bacterias y otros microorganismos que pueden dañar a los animales o seres humanos, partículas en general que pueden ser atrapadas por el filtro de un purificador de este tipo.

Los purificadores se basan en un sistema capaz de absorber el aire, uno o varios filtros y un sistema para expulsar el aire limpio. Dependiendo de la potencia y de los filtros en cuestión, podremos ir a unos precios o a otros.

Hoy hablaremos de uno que hemos podido probar recientemente, el nuevo de InnJoo, el Purificador One, uno de los tres modelos que acaban de presentar al mercado (junto con el InnJoo Purificador Plus y el InnJoo Purificador Pro).

La compañía, que nació en 2014 en España, trabaja actualmente en más de 30 países en todo el mundo, incluyendo China, donde tienen los almacenes centrales, y desde su nacimiento han apostado por reducir precios manteniendo calidad, de ahí que podamos encontrarnos con un purificador muy completo por poco más de 100 euros.

Filtros

El Purificador One cuenta con un sistema de filtrado activo en fases con filtros HEPA. Son tres capas para capturar partículas, y permiten desde eliminar malos olores a reducir el problema de la contaminación dentro de casa o la existencia de partículas de polen. Puede conectarse a WiFI, siendo también compatible con Alexa.

La conexión al móvil nos ayuda a saber cuándo es necesario sustituir los filtros HEPA, filtros que tienen una vida útil de unas 2.200 horas. También desde el móvil es posible programar el uso y establecer uno de los tres modos de potencia.

Como podéis ver en las especificaciones, está preparado para limpiar un área de unos 11 metros cuadrados (limpia 90 metros cúbicos por hora), por lo que sería necesario más de un purificador de este tipo para hacer su trabajo en habitaciones mayores.

Experiencia

Después de probarlo durante algunas semanas, os comento lo que más me ha gustado y lo que menos:

Pros:

– Muy silencioso, incluso en su potencia mayor, lo que se agradece al ponerlo en una sala de trabajo.

– Muy sencillo de montar. Solo hay que quitar el plástico que rodea el filtro en su interior y listo.

– Muy ligero y portátil.

– Un diseño que pega bien con prácticamente cualquier ambiente.

Contras:

– La app móvil es muy limitada, no ofrece mucha información. Podría obtener datos de Internet sobre el nivel de contaminación de la zona, por ejemplo, para que sea algo más que un mando a distancia con alerta de recambio de filtro.

– La potencia no es muy alta. Pusimos partículas de polvo alrededor, y no realiza una succión inmediata de todo lo que le rodea. Es un trabajo lento y constante, lo que también tiene cierta lógica si no queremos mucha contaminación acústica ni una factura tremenda en la luz. Pensad que son 90 metros cúbicos por hora, suficiente para la mayoría de las necesidades. Para más potencia se puede optar por el modelo Pro, que limpia áreas de 45-55 m2, pero que cuesta 180 euros.

Podéis obtener más información en innjoo.es