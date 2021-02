WhatsApp tiene una nueva estrategia para comunicar sus nuevas políticas

Facebook implementará una nueva estrategia para comunicar a los usuarios los cambios que se aplicarán en WhatsApp.

Ya vimos que el primer intento fue un completo desastre, que generó una huida masiva de usuarios a otras apps de mensajería. ¿Qué cambiará WhatsApp esta vez? Te lo explicamos a continuación.



WhatsApp mostrará más información sobre sus nuevas políticas

Recordemos que WhatsApp aplicará los polémicos cambios el próximo 15 de marzo, así que queda poco tiempo para generar la confianza que desea entre los usuarios. Para ello, compartió cuál es su plan.

La nueva estrategia que prepara WhatsApp para que los usuarios entiendan las nuevas políticas de seguridad es mostrar un banner en los chats que explicará los cambios. Y también se incluirá información adicional para despejar cualquier duda sobre las nuevas políticas y recordatorios para que los usuarios no olviden revisar el contenido. Sí, esta vez quiere que los usuarios entiendan cuáles son los cambios y cómo les afectará.

Recalcará que la privacidad de los chats personales no se verá afectada, ya que los cambios se aplicarán solo con los chats de empresas :

Nuestro compromiso con tu privacidad no ha cambiado. Tus conversaciones personales siguen estando protegidas por el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de tus chats, ni siquiera WhatsApp ni Facebook, puede leerlas ni escucharlas

Si bien WhatsApp dará toda la información que necesitan los usuarios y un margen prudencial de tiempo, al final tendrán que decidir si van aceptar estos nuevos términos o no. Si no dan su consentimiento a las nuevas políticas de WhatsApp, no podrán seguir usando el servicio.

Y por otro lado, WhatsApp está aprovechando esta oportunidad para mencionar a su competencia y la decisión de los usuarios para buscar otras alternativas. Veremos si esta nueva estrategia logra revertir el caos que provocó entre los usuarios, y consigue su objetivo.