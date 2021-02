Microsoft anunció el próximo lanzamiento de Office 2021 y Office LTSC

Durante los últimos años, la estrategia de Microsoft para rentabilizar Office se ha basado en la promoción de su paquete de apps y servicios basados en la nube, Microsoft 365.

Aunque la transición a servicios basados en la nube es algo cada vez más común, hay casos en los que la mejor opción es seguir la vía tradicional, con una licencia offline de pago único.

Vuelve Office, libre del uso de la nube

Pensando justamente en aquellos casos en los que se opta por prescindir de la nube, Microsoft presentó dos nuevas versiones de su suite de ofimática y productividad: Office 2021, para usuarios domésticos y Office LTSC, para entornos empresariales.

En apariencia, esta nueva versión no se diferenciaría mucho de la última conocida a través de Microsoft 365, salvo pequeñas modificaciones, como la adición de un modo oscuro a su interfaz. Igualmente, las funciones contenidas en esta versión serán todas aquellas incluidas en la última actualización liberada a través de aquel mismo canal.

Esta modalidad de distribución “a la antigua” tiene como fin único acercar la más actualizada experiencia con Office a aquellos usuarios que no quieren o no necesitan usar la nube y que no necesitan actualizaciones periódicas. Se trata de un canal paralelo al de Microsoft 365, cuyo funcionamiento no se vio comprometido con el planteamiento de esta iniciativa.

Aunque se encuentra previsto para el segundo semestre de este 2021, hasta la fecha, no se ha calendarizado con exactitud el lanzamiento oficial de alguna de estas dos versiones de la suite de Microsoft. Sin embargo, ya está comprometida la liberación de una versión preliminar de Office LTSC en abril.

Estas dos nuevas versiones de Office llegarán en versiones de 32 y 64 bits, también contarán con ediciones para macOS.

La edición 2021 conservará el precio de las ediciones anteriores de Office, pero la nueva versión LTSC, potenciada con mejoras para entornos empresariales, será un 10% más cara.

Aunque desde Microsoft defienden a cabalidad el uso de la nube, también asumen que no se trata de una solución universal, pues por motivos de seguridad informática, por falta de acceso a la red o por limitaciones de hardware, entre otras razones, se opta por la instalación de aplicaciones más estables.

Bajo este modelo, las prestaciones de Office se limitarán únicamente a aquellas probadas con tiempo y cuya estabilidad y correcto funcionamiento se puedan garantizar.

En lugar de suscribirse a un servicio, esta dinámica puede resultar más amigable para aquellas personas que, fieles a lo clásico, prefieren comprar su software a través de un pago único y contar con una autorización perpetua para usarlo.

Este anuncio fue emitido por Jared Spataro, Vicepresidente Corporativo de Microsoft 365, a través del blog de Microsoft.