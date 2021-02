Apple TV ya tiene su app en el Chromecast más reciente de Google

Rara vez nos podemos encontrar con un servicio de Apple que pueda funcionar fuera del ecosistema de productos de la compañía, según nos tiene acostumbrados, pero es lo que está ocurriendo con Apple TV y Apple TV+, que actualmente sigue expandiéndose a más dispositivos de terceros fabricantes, llegando ahora a la versión más reciente de los dispositivos Chromecast, lanzado el pasado año por Google.

Con la app de Apple TV llegando ahora al Chromecast 2020, los usuarios de este dispositivo no sólo podrán tener acceso al catálogo de películas y programas de TV que hayan adquirido con Apple TV, sino que si además son suscriptores de Apple TV+, el equivalente al Netflix en Apple, también podrán acceder a contenidos originales como las series Ted Lasso y la esperada segunda temporada de For All Mankind, fuertemente publicitada, o películas como Greyhound y Palmer, entre otros.



Google señala que la app de Apple TV para los Chromecast 2020 también es compatible con la función Family Sharing, que posibilita que hasta seis miembros de una misma familia puedan compartir una misma suscripción y que cada usuario pueda tener acceso independiente a los canales de Apple TV y Apple TV+.

Eso sí, también hay algunas limitaciones territoriales, al menos de forma temporal. Por ahora, el acceso a los Apple Originals desde las recomendaciones personalizadas y resultados de búsquedas quedan únicamente en manos de los usuarios de los Estados Unidos, al igual que la integración con el Asistente de Google, por el que se puede pedir vía voz la apertura de la aplicación o la reproducción de un contenido original de Apple TV+, aunque desde Google prometen que estas posibilidades se irá expandiendo globalmente a lo largo de los próximos meses.

Apple TV expandiéndose en dispositivos de terceras compañías

Al margen de los Chromecasts 2020, Google señala que la app de Apple TV llegará también a los televisores bajo Google TV de Sony y TCL, y que incluso colaborarán con otros desarrolladores de productos con Android TV para facilitar su expansión por otros dispositivos, lo que da a entender que la app de Apple TV también llegará a dispositivos Android TV que no sean Google TV.

De esta manera, al permitir que Apple TV pueda seguir expandiéndose por más dispositivos de terceros, la compañía de la manzana mordida tendrá más facilidades para ganar nuevos usuarios a su servicio, siendo de los pocos que tiene una apertura nunca vista antes en Apple, con una tradición marcada por limitar sus servicios exclusivamente a sus dispositivos, aunque los televisores de los hogares se están convirtiendo en dispositivos a conquistar por más de un servicio para ir más allá de las pantallas de los ordenadores, móviles y tabletas.