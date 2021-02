Google adelanta las novedades que llegará a Classroom a lo largo de este año

Google también acaba de ofrecer un adelanto de las novedades que llegarán a lo largo del presente año 2021 a Google Classroom, su herramienta de aprendizaje en línea, tanto para profesores como administradores y estudiantes, con la que tratará de seguir adaptándose a las necesidades de la comunidad educativa, habiendo servido de salvavidas para las instituciones educativas con la llegada de la pandemia y el cierre de los colegios.

Son muchas las novedades enumeradas, donde cabe destacar la posibilidad de que los profesores puedan integrar próximamente herramientas y contenidos EdTech dentro de Classroom a modo de complementos, pudiendo seleccionarlos a través de un marketplace específico, y que estarán en manos de aquellos que formen parte únicamente de Google Workspace for Education Plus o Teaching and Learning Upgrade.



Los administradores podrán además instalar complementos dentro de los dominios de los profesores. Y hablando de administradores, próximamente podrán tener registros de auditorias de Classroom más detalladas.

Según especifican:

Con los registros de auditoría, los administradores pueden llegar a la raíz de los problemas relacionados con Classroom e identificar eventos que provocan, como quién eliminó a un estudiante de una clase o archivó una clase en una fecha específica

También llegan nuevos controles y otras posibilidades

Para finales del presente año, los profesores obtendrán también la capacidad de hacer seguimiento de la participación de los estudiantes, donde obtendrán una serie de estadísticas en el que podrán observar el nivel de implicación de cada estudiante dentro de la plataforma, y ver quienes puedan encontrarse más avanzados y encontrarse más rezagados respecto al nivel medio.

Para más adelante de este año, la aplicación de Classroom para Android recibirá una actualización que permitirá que los estudiantes puedan utilizarlo incluso sin necesidad de conexión, ideal para quienes no puedan disponer de conexión o tengan conexiones intermitentes, según su caso.

A este respecto, avanzan que:

Los estudiantes podrán comenzar su trabajo sin conexión, revisar tareas, abrir archivos adjuntos de Drive y escribir tareas en Google Docs, todo sin conexión a Internet.

Y ya para finales de año, Classroom para Android también ofrecerá una serie de capacidades a los estudiantes a la hora de adjuntar los trabajos que hayan fotografiado con sus dispositivos móviles.

La mejora del flujo de trabajo para profesores, la posibilidad de utilizar texto enriquecido en publicaciones o tareas, o incluso la llegada de los informes de originalidad en otros idiomas, el español entre ellos, conforman otras de las muchas novedades que llegará a lo largo de este año a la plataforma.

Más información: Google