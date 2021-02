Microsoft Outlook para Android suma una opción para gestionar tareas

Microsoft Outlook está sumando una serie de nuevas funciones para Android.

Microsoft está añadiendo una nueva opción para Outlook pensada para los usuarios de To Do, su gestor de tareas. Para facilitar a los usuarios hacer seguimiento de las tareas que registran en To Do está sumando la integración con Outlook.

Microsoft To Do se integra a Outlook

Los usuarios encontrarán 3 tareas principales en la páginas principal de Búsquedas en Outlook en Android. Así que sigues la dinámica de escribir tus 3 tareas importantes del día, no tendrás que pasar a To Do para tenerlas presente o marcarlas, ya que podrás visualizarla mientras gestionas tus correos o tus archivos desde Outlook.

Y por supuesto, tendrás la opción de ir directamente Microsoft To-Do para editarlas o administrar el resto de tus tareas. Todos los cambios que realices en Outlook en las tareas se sincronizarán automáticamente con To-Do, y viceversa.

Y por otro lado, se añade una nueva opción en Microsoft Outlook que permitirá a los usuarios cambiar el esquema de colores de la app. Si bien es un cambio menor siempre se agradecen nuevas opciones de personalización. Esta nueva opción la encontrarán en Configuración >> Preferencias >> Apariencia.

Outlook no es el único servicio que ha recibido la atención de Microsoft, ya que también ha actualizado su navegador con algunas características interesantes. Tal como mencionamos antes, añade el “Modo Niños” para que los menores de edad tengan una navegación segura.

Y además, está aplicando una nueva dinámica para que las notificaciones de los sitios web no sean una molestia para los usuarios. Esta nueva dinámica trata de encontrar un equilibrio para mostrar las notificaciones que a los usuarios les gustaría recibir y ocultar aquellas que resultan invasivas.

Este sistema se basa en el comportamiento de los usuarios a modo de «colaboración colectiva» y sus preferencias al momento de indicar si desean “Permitir” o “Bloquear” determinada notificación de un sitio web.