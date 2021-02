LastPass dejará de ofrecer una de sus funciones más populares en la versión gratuita

LastPass anunció cambios que afectarán a los usuarios que optan por la versión gratuita.

Una de las característica que ofrece LastPass para todas las cuentas, sin importar si forman parte de una suscripción de pago o gratuita, es la que permite disfrutar del acceso multiplataforma con la libertad de acceder desde cualquier dispositivo.

Así que puedes, por ejemplo, tener la app de LastPass en tu móvil Android y también usarlo desde la PC desde su versión web, sin problemas. Sin embargo, esto está a punto de cambiar.

LastPass aplicará cambios en las cuentas gratuitas

Tal como anunció el equipo de LastPass, en el futuro los usuarios con cuentas gratuitas solo tendrán acceso a un solo tipo de dispositivo. Un detalle a tener en cuenta es que este cambio no significa que tengas que elegir un dispositivo en especial (por ejemplo, tu portátil personal) o un sistema operativo, sino un “tipo o categoría de dispositivo».

Es decir, tendrás que elegir usar LastPass desde el ordenador o móvil, ya no se podrá alternar entre diferentes tipos de dispositivos en cualquier momento. Así que si eliges que vas a usar LastPass desde el PC, entonces podrás ingresar a tu cuenta desde diferentes ordenadores, portátiles, etc. Y si eliges, dispositivos móviles, entonces podrás acceder desde tu móvil, smartwatch, tablet. etc.

El único requisito es que el tipo de dispositivo que elijas figure como “activo” en tu cuenta de LastPass. Este cambio comenzará a aplicarse a partir del 16 de marzo. Así que a partir de esa fecha, el primer inicio de sesión que realices en tu cuenta de LastPass marcará de forma automática como «activo» el tipo de dispositivo que estás usando en el momento.

Por supuesto, podrás cambiar esta configuración, pero con un máximo de 3 cambios. Una vez que lo estableces, podrás usar LastPass en un número ilimitado de dispositivos que correspondan a ese “tipo de dispositivo”. Y si esta nueva dinámica no te agrada, entonces puedes optar por pasar a la versión premium de LastPass que sigue ofreciendo el acceso multiplataforma.