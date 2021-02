Fórmate en tecnología con Ironhack y empieza a pagar solo cuando consigas un trabajo

Ya os hemos hablado en varias ocasiones de Ironhack, una empresa que ha conseguido encontrar un excelente equilibrio entre proyecto educativo y actividad profesional, enseñando programación y abriendo las puertas al mercado profesional, con decenas de grandes empresas abriendo sus brazos a los estudiantes que cumplen los objetivos del programa.

Ironhack cuenta con un programa de apoyo profesional llamado Careerhack especializado en escuchar al mercado tecnológico para poder ofrecer lo que el estudiante necesita: preparación profesional para encontrar trabajo después de sus estudios.

Se trata de una formación paralela al curso que combina el apoyo individual de los profesionales con el desarrollo personal del estudiante. Esta formación se divide en tres etapas diferenciadas que se completarán antes, durante y después del curso, para poder conseguir el objetivo final, la inserción soñada en el mercado laboral en el mundo de la tecnología.

Ironhack ha sabido diferenciarse desde el principio de las escuelas de programación tradicionales. Se enfocan en Desarrollo Web, Diseño UX / UI, Análisis de datos y Ciberseguridad, pero lo hacen de una forma diferente a como lo pueden hacer otros proyectos, ofreciendo bootcamps o cursos de formación intensivos basados ​​en resultados que equipan al estudiante con las habilidades prácticas necesarias para aprender “haciendo” desde el primer día.

No estamos hablando de ningún proyecto local, es una escuela internacional con responsabilidad global que forma a los talentos del futuro para trabajar en trabajar en cualquier parte del mundo. Cuentan con bootcamps tecnológicos intensivos a tiempo completo (9 semanas) y a tiempo parcial (24 semanas). Los estudiantes aprenden desde cero, conociendo las tendencias y cambios que afectan a la industria tecnológica, así como las tendencias del mercado en el mundo de la tecnología.

Además, cuentan con pagos diferidos (el estudiante no empieza a pagar hasta que no consiguen un trabajo) para todos aquellos que necesiten un apoyo económico. Así, Ironhack es la solución para aquellas personas que se quedaron sin empleo durante esta pandemia, con cursos de tecnología centrados en la empleabilidad del estudiante, y con planes de pago que ayudan a que sea posible conseguir el objetivo sin que ese proceso quite el sueño.