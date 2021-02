Las 5 mejores campañas de marketing lanzadas en el Super Bowl

El evento deportivo más importante llevado a cabo sobre suelo estadounidense, el Super Bowl, se celebró el pasado 7 de febrero, en el cual cada año se presentan una serie de campañas de marketing que buscan conectar con los consumidores de manera exitosa.

Por supuesto que para llegar a ese punto, cada empresa interesada tiene que pagar una suma que llega a los 5.5 millones de dólares por 30 segundos de publicidad durante el evento. Así que dada la frívola suma que tiene que ser invertida, es de suponer que los anuncios publicitarios sean de clase A.

Ahora bien, en esta ocasión os estaremos mostrando cuáles fueron esas 5 campañas que lograron el objetivo planeado de manera satisfactoria. Para esto nos basamos en la creatividad y la manera en la que las empresas muestran sus productos, de forma que los consumidores puedan entender el mensaje.

Hay que tener en cuenta con la gran mayoría de estas campañas siempre resultan y en esta ocasión también resultaron exitosas, pero debemos escoger únicamente a 5 y así será.

Reddit y su campaña para celebrar GameStock

La plataforma Reddit aprovechó el boom de las acciones de GameStop y logró presentar un anuncio, y que aunque solo duró 5 segundos, transmitió un mensaje de aprendizaje y reflexión de que las cosas pueden salir bien. «Una cosa que aprendimos de nuestras comunidades la semana pasada es que los desvalidos pueden lograr cualquier cosa cuando se unen en torno a una idea común».

Bass Pro Shops

La famosa tienda Bass Pro Shops pasó también a presentar en el Super Bowl una emotiva campaña publicitaria, la cual lleva por nombre Get Back to Nature y refleja la unión entre las familias cuando trabajan juntas frente a la naturaleza, además de la buena experiencia al convivir con el mundo.

Guaranteed Rate

La compañía americana de servicios de hipotecas residenciales, Guaranteed Rate, también creó una muy buena campaña llamada Believe You Will, la cual cuenta con la participación de varios deportistas, dando el mensaje de que sí que cree, podremos con eso y mucho más.

Cheetos

It Wasn’t Me de Cheetos fue una de las campañas más entretenidas y divertidas que se pudo observar, sumándole el hecho de que las estrellas Shaggy, Ashton Kutcher y Mila Kunis, fueron las encargadas de darle el brillo necesario para que tuviera el efecto que en finalmente logró.

Bud Light

Por supuesto era de esperarse que la reconocida marca de cerveza Bud Light hiciera su aparición en el Super Bowl, y en está ocasión, con su campaña Bud Light Legends, lograron superar los estándares, esto de la mano de estrellas como Post Malone y el actor Cedric the Entertainer.