3 opciones para cambiar las fuentes de letras de tu móvil Xiaomi

En la actualidad, fabricantes de móviles como Xiaomi presentan funciones que permiten personalizar diversas áreas del móvil, como por ejemplo el tipo de letra.

Esta era una tarea sumamente complicada hace unos cuantos años, cuando resultaba necesario rootear el móvil para lograr personalizar este ajuste. Ahora, en estos móviles resulta ser muy sencillo poner una fuente de terceros para los que quieren salir de lo típico. Así puedes hacerlo.

Este proceso se puede realizar tanto en móviles Xiaomi, como en dispositivos Redmi o POCO. Para ir directo a la acción, aquí tenemos hasta 3 aplicaciones distintas desde donde se podrá hacer de manera sencilla este cambio de fuente, así que vamos a por ello.

Temas, app oficial de Xiaomi

Por si no os habías dado cuenta, dentro del cajón de aplicaciones de cada móvil con MIUI, se encuentra una aplicación nativa llamada Temas, la cual tendréis que abrir y tocar sobre el icono de la “T” ubicado en la parte inferior. Una vez hecho esto se podrá ver todos los tipos de letra que proporciona la app. En el caso de que el icono de “T” no aparezca, tendrás que ir a la configuración de vuestro móvil y cambiar la región a India. Cuando lo hagas, os daréis cuenta de ya aparecerá el icono.

HiFont es una aplicación que bastante interesante que presenta hasta 4000 tipos de letras diferentes, además de contar con más de 50 millones de descargas en la Google Play, cosa que claramente da un buen augurio. No obstante, puede que haya algunos tipos de letras que no se encuentren disponibles para Xiaomi, así que lo recomendable es que descarguéis cada tipo de letra que os llame la atención para saber si está disponible o no.

Por último pero no por ello menos importante nos topamos con Fonts, una aplicación que resulta ser diferente a lo que seguro estáis pensando. Esta app como tal no cambia la fuente del móvil en sí, sino que más bien es un teclado sobre el cual se puede cambiar de tipografía libremente.

Resulta ser compatible con cualquier móvil de cualquier marca, así que también es una opción interesante para aquellos lectores que en realidad no utilizan móviles Xiaomi.