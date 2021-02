El buscador de imágenes de Google muestra ahora menos duplicados

Google acaba de anunciar que realizaron una mejora en noviembre de 2020 en la búsqueda de imágenes para reducir la aparición de imágenes duplicadas, algo que era cada vez más común con las imágenes de dominio público.

Los bancos de imágenes gratuitos ofrecen una enorme cantidad de contenido que pueden usar los creadores de contenido, y ese contenido se indexa por Google, por lo que miles de blogs que usan la misma fotografía acaban siendo mostrados en el buscador de imágenes con las mismas palabras clave.

Con esta nueva versión podremos ver otras imágenes que sean relevantes pero visualmente distintas, incluso la misma con alguna adaptación (en algunas ocasiones la licencia de la imagen lo permite). También actualizaron el algoritmo para mostrar imágenes con significados alternativos, como jaguar, por ejemplo, que puede ser un animal o un coche.

Have you ever searched for something in Google Images and sometimes found the results dominated by the same image? To help, we made an improvement to Image Search to reduce duplicate images, so that we can display others that are relevant yet visually distinct…. pic.twitter.com/gGbC5v2aP8

— Google SearchLiaison (@searchliaison) February 11, 2021