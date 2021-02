Facebook ha comenzado a desarrollar su propio Clubhouse, según informe

Es más que sabido que Facebook quiere ofrecer a sus usuarios aquellos servicios que estos reciben a través de aplicaciones rivales, y con Clubhouse no va a ser una excepción, como tampoco lo fue con otras tantas aplicaciones y funciones que la compañía ha ido replicando a lo largo del tiempo, siendo lo más descarado la copia de la función de historias efímeras de Snapchat.

Clubhouse está siendo actualmente la aplicación de moda, disponible por el momento mediante invitación, ya que se encuentra en fase beta, y sólo para dispositivos iOS, ofreciendo salas de chat temáticas de audio, a la que los usuarios pueden sumarse según sus preferencias.



Nuevo intento de equipararse a otras plataformas exitosas

La pandemia del coronavirus, y la búsqueda de otras formas de interacción social, ha hecho que Clubhouse llegue en el momento oportuno, ocupando el primer lugar en la tabla de clasificación de aplicaciones de la App Store de Apple en una serie de países en el mundo, entre los cuales se encuentra Alemania o Turquía.

Pese a estar en fase beta, por la misma ya han pasado personalidades como Elon Musk o el mismísimo Mark Zuckerberg, que este domingo pasado habló sobre la realidad virtual y la realidad aumentada.

El paso de las mismas le ha permitido subir aún más la popularidad, incrementándose el interés por participar en la misma. Y al tratarse de una forma de comunicación en constante crecimiento, pese a que se asemeja a lo que fue las antiguas líneas Party Line de los años 80 a través del teléfono fijo, el «Audio Social» experimentará un importante auge a lo largo del presente año.

Como pruebas tenemos que Twitter está creando su propio rival llamado Spaces, actualmente en fase de pruebas, hoy llega Quilt, con un enfoque temático orientado en el bienestar, y Fireside llegará próximamente como plataforma de podcasts de próxima generación, encontrándose detrás el famoso empresario Mark Cuban.

Con todo ello, en Facebook quieren tener también su propio Clubhouse, como informa ahora The New York Times en base a dos personas familiarizadas con la operación. Según estas mismas fuentes, el desarrollo de su alternativa se encuentra en su etapa inicial, aunque de momento no ha trascendido más información al respecto, ya que la propia compañía no ha querido hacer declaraciones ante dicho medio.

Lo que sí podemos intuir es que los directivos de Facebook se han fijado en que Clubhouse es una plataforma juvenil, y a nadie escapa (e incluso hay mofas en series) de que este segmento de usuarios ha ido abandonado Facebook por otras opciones más actuales utilizadas por poblaciones de usuarios más juveniles.

Esto ha hecho, por ejemplo, que Facebook haya lanzado Reel, pero Reel no está dando satisfacciones, viniendo precedida del cierre de Lasso, por lo que no todos los intentos de clonar aplicaciones exitosas les han resultado ser positivas.

Ya veremos lo que trata de traer y el posible interés o no de los usuarios de formar parte de la misma.