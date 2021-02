Microsoft presenta un sistema de IA que comprueba la ortografía en más de 100 idiomas

El equipo de Microsoft desarrolló un nuevo sistema basado en IA que ayudará a la eficacia de los resultados de búsquedas en Bing en diferentes idiomas.

Este sistema, llamado Speller100, puede comprobar la ortografía en más de 100 idiomas, extendiendo el potencial del buscador de Bing.



Mejora los resultados de búsquedas en Bing en diferentes idiomas

¿En qué se relaciona un sistema IA que verifica la ortografía con el potencial de un buscador? Si escribimos mal una palabra, en alguna consulta en un buscador web, es normal que veamos la corrección ortográfica con un mensaje del estilo “Quizás quisiste decir…”, dándonos la opción de indicar la palabra o frase correcta. Es una opción normal a la que hemos recurrido más de una vez en cualquier buscador web.

Pero si el buscador no contara con un sistema que compruebe nuestra ortografía, no podría interpretar nuestra consulta, así que simplemente nos indicaría que no hay resultados, y tendríamos que reformular la búsqueda. Y si bien esto no es un problema si realizamos búsquedas, por ejemplo, en español o inglés, ya que la corrección ortográfica del buscador hace el trabajo por nosotros, sí puede generar incongruencias en determinados idiomas.

Y si tenemos en cuenta que aproximadamente un 15% de las consultas en Bing tienen errores ortográficos, tal como menciona el equipo de Microsoft, hay un margen enorme de usuarios que verían frustradas sus consultas en el buscador.

Para solucionar esto, Microsoft desarrolló a Speller100 para llevar la comprobación ortográfica a más de 100 idiomas.

Creemos que Speller100 es el sistema de corrección ortográfica más completo jamás creado en términos de cobertura y precisión del idioma. Con esta tecnología, hemos mejorado los resultados de búsqueda para todos los usuarios de Bing al expandir la corrección ortográfica precisa a más de 100 idiomas.

Y como prueba del potencial de este nuevo sistema, Microsoft ha compartido una serie de datos teniendo en cuenta diferentes contextos, por ejemplo, menciona que se redujo en un 5% el número de veces que se necesita reformular la consulta y hasta un 30% de números de páginas sin resultados.

En el documento que comparten mencionan el enfoque que han utilizado para el desarrollo de este sistema de IA y los diferentes desafíos que tuvieron que sortear en el proceso.

Crédito de la imagen Microsoft.