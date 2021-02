Instagram ya no recomendará los Reels con marca de agua de TikTok

Instagram quiere que los creadores compartan contenido original en los diferentes formatos que ofrece la plataforma.

Así que está tomando medidas con aquellos contenidos “reciclados” de otras redes sociales, como TikTok. Sí, los videos de TikTok que se compartan como Reels ya no cuentan con la aprobación de Instagram.

Instagram no promocionará los “TikTok reciclados” en los Reels

Hace unos días, mencionamos que Instagram está probando una nueva dinámica que impedía a los usuarios compartir publicaciones del feed en las historias. El objetivo es que los usuarios compartan contenido original y no usen las mismas publicaciones para los diferentes formatos.

Pero ahora da un paso más allá dirigiéndose específicamente a la tendencia de usar los vídeos de TikTok para publicarlos como Reels. Tal como mencionan en una publicación dirigida a los creadores, aquellos que deseen tener más oportunidades de ser descubiertos por los usuarios de Instagram y que su contenido se incluya entre las recomendaciones, deberán seguir una serie de buenas prácticas. Y entre ellas, se menciona a aquellos contenidos que son reciclados de otras plataformas.

¿Cómo puede saber esto Instagram? Por las marcas de agua de los vídeos. Por ejemplo, cuando descargas un vídeo de TikTok para compartirlo en otra red social, verás que se añade la marca de agua. Si bien no es imposible quitarla, ya que existen algunos recursos para lograr este objetivo, la mayoría de los usuarios suben sus vídeos TikTok directamente a Instagram.

¿Qué pasará con estos vídeos reciclados de TikTok? Si bien Instagram no va a eliminar estos vídeos, y seguirán estando disponibles para que tus seguidores puedan visualizarlo, no se serán recomendados a otros usuarios. Sí, le quitará visibilidad excluyéndolos de las recomendaciones que realiza Instagram a personas que no forman parte de tu audiencia.

Así que a partir de ahora, Instagram usará su algoritmo para detectar marca de agua de TikTok (o cualquier app o red social) en los Reels, y aplicará este cambio.