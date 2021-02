El Redmi Note 9T ahora en su mejor precio

Comenzando este año, pudimos apreciar la irrupción en el catálogo global de Xiaomi de móviles que ya soportan conectividad 5G. La familia Redmi tiene en su haber un abultado abanico de opciones, entre las que destaca el Redmi Note 9T, por la relación entre su precio y características.



Este modelo fue conocido inicialmente por su lanzamiento en China a finales del año pasado. Su edición global fue presentada a comienzos de este año y ya se puede obtener en España y otras regiones (click aquí). Si este móvil llama tu atención, puedes revisar aquí sus principales características, para conocerlo en detalle.

DISEÑO DEL REDMI NOTE 9T

El cuerpo de este móvil se construye en terminaciones plásticas de una sola pieza, disponibles en dos sobrias variantes de color: Amanecer Morado y Anochecer Negro. La parte posterior presenta un diseño texturizado, para resistir salpicaduras de agua y repeler las marcas de las huellas dactilares con su uso.

El dispositivo pesa 199 gramos, mide 161.9mm de alto, 77.3mm de ancho y 9,05mm de espesor.

Opinión: El hecho de que no se marque la huella en la parte trasera, y sus colores atractivos, hacen que sea un pro importante, así como el bloque circular de las cámaras, que se alejan de lo tradicional. Es cierto que es algo más grueso de lo que esperaba, pero no es algo que me moleste.

PANTALLA DEL REDMI NOTE 9T

Su pantalla LCD IPS de 6.53″ se presenta recubierta de un vidrio Corning Gorilla Glass 5. Su resolución, presentada bajo la etiqueta FHD+, es de 2340×1080px. Este panel cuenta con certificación de luz azul baja TÜV Rheinland, algo importante para el cuidado de la vista.

Opinión: Tiene una resolución superior a la que esperaba, y cuenta con contrastes que permiten ver esas series oscuras de Netflix sin problemas. Aunque personalmente soy un fan de las pantallas curvas, es una de las mejores en esta gama.

SOFTWARE Y RENDIMIENTO DEL REDMI NOTE 9T

A nivel de sistema, este terminal trae precargado Android 10 con la capa de personalización MIUI 12.

Posee el procesador MediaTek Dimensity 800U 5G, de ocho núcleos que pueden alcanzar una potencia de hasta 2.4Ghz y la GPU Mali-G57 MC3.

Opinión: No estamos hablando de un móvil de 900 euros, es un gama media, por lo que sería injusto decir que “no es bueno porque no puede ejecutar con fluidez animaciones muy pesadas”. Es cierto que con algunos juegos, como Marvel Strike Force, he notado cierta resistencia al principio, y que no he podido ejecutar las pruebas de 3DMark debido a un posible bloqueo por parte del dispositivo, pero no he tenido ningún problema con las aplicaciones o con la navegación en general.

ALMACENAMIENTO Y BATERÍA DEL REDMI NOTE 9T

En cuanto a capacidad de almacenamiento, el Redmi Note 9T se puede encontrar en dos variantes: de 64 GB y de 128 GB, disponibles ambos con 4 GB de memoria RAM. Adicionalmente, cuenta con una ranura para expandir la memoria con una tarjeta microSDXC y con soporte para el estándar UFS. En total, el almacenamiento puede extenderse hasta 512 GB.

La batería del Redmi Note 9T tiene una capacidad de 5000mAh y cuenta con un sistema de carga rápida de 18W, que permite asegurar un 30% de su capacidad en un lapso de 30 minutos. Según estimaciones señaladas por Xiaomi, la batería de este móvil soporta hasta 800 ciclos de carga sin presentar deterioros y puede aguantar con una sola carga 15 horas de navegación, 18 horas de reproducción de vídeo o en el caso de los juegos, 11 horas de uso.

Opinión: Uso el móvil con mucha intensidad, y en varias ocasiones ha llegado la batería a los dos días sin problemas. Sin duda es uno de sus puntos fuertes.

CÁMARAS Y FOTOGRAFÍA DEL REDMI NOTE 9T

Las cámaras marcan otro punto valioso de este móvil. Su objetivo principal es un gran angular de 48 MP, presentando un salto importante desde los 13 MP que ofrece el Redmi 9. Sus otros lentes traseros son dos de 2 MP para los modos macro y de profundidad (modo retrato). La cámara frontal, incrustada en un notch (muesca) la esquina izquierda de la parte superior de la pantalla, es de 13 MP. Este sistema de cámaras, potenciado por un sistema de procesamiento con IA, cuenta con modo HDR y un flash LED.

El vídeo, se puede registrar con la cámara principal en una calidad 4K a 30 cuadros por segundo o 1080p a 30 o 60 cps. La cámara frontal, soporta una resolución máxima de 1080p a 30 cuadros por segundo.

Opinión: Aunque la foto nocturna deja bastante que desear, la diurna es muy buena. En artículos posteriores tendréis una colección de diferentes tomas en diferentes lugares para que podáis analizar con detalle este punto.

CONECTIVIDAD DEL REDMI NOTE 9T

A nivel de conectividad, el Redmi Note 9T destaca por su soporte para redes 5G. Cuenta con una ranura para la adición de dos tarjetas Nano SIM. También, dispone de un receptor Wi-Fi de banda dual, con soporte para Wi-Fi direct. Posee Bluetooth 5.0, sensor GPS y tecnología NFC compatible con Google Pay.

Un par de características cada vez menos vistas en los móviles del último tiempo, pero que son rescatadas por el Redmi Note 9T, son la presencia de un sintonizador de radio FM y la presencia del conector jack de 3,5 mm para auriculares. Otro aspecto relevante de sus características de audio, es la presencia de dos altavoces que soportan sonido estéreo.

Cuenta con un lector de huella dactilar lateral, soporte para reconocimiento facial y los sensores, a estas alturas clásicos, de rayos infrarrojos, luz ambiental, de proximidad, acelerómetro, giroscopio y brújula.

PRECIOS Y CUPONES PARA EL REDMI NOTE 9T

Aunque los precios pueden variar según muchas condiciones, oficialmente sus valores se definieron en 249,99 euros para su variante más básica (4/64 GB), seguido por los 269,99 euros de la variante que le sigue (4/128 GB), aunque en aliexpress puede encontrarse aún más barato, llegando hoy a bajar de los 170 euros.

Puedes encontrar más información sobre este móvil en Aliexpress (click aquí), donde puede encontrarse hoy por menos de 170 euros. Podéis usar también estos cupones: ZBANX046 ​($4 de descuento, par ausuarios nuevos en aliexpress) y AEKOLJAN2 ($4 de descuento para cualquier usuario).