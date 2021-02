Harmony OS, Huawei responde a nuestras preguntas

Hoy hemos participado de un evento de Huawei donde han explicado sus objetivos para 2021, así como ha comentado con detalle todo lo que consiguieron en 2020.

Además de dejar claras muchas de las dudas relacionadas con el desarrollo de hardware y Software, han respondido también a las dudas que los diferentes medios de tecnología teníamos sobre Harmony OS, sobre lo que Huawei ha respondido:

Construido sobre la tecnología que distribuye Huawei, HarmonyOS es un sistema operativo completamente nuevo y diseñado de forma exclusiva en torno a las innovadoras necesidades de un futuro en el que los diversos dispositivos IoT están interconectados de forma masiva. Puede implementarse bajo demanda en una amplia variedad de dispositivos y adaptarse con flexibilidad a los diferentes recursos tanto a nivel de hardware como a nivel de requisitos de las aplicaciones. A la vez que se garantiza el estricto cumplimiento de todas las normas de código abierto aplicables, HarmonyOS aprovecha un gran número de recursos de código abierto de terceros, incluido Linux, para acelerar el desarrollo de una arquitectura integral. Aunque algunos elementos de la interfaz de usuario de EMUI 11 se mantienen en la actual fase beta para desarrolladores, HarmonyOS se lanzará con una nueva interfaz de usuario junto con los próximos smartphones de Huawei. El programa beta para desarrolladores aún está en marcha y agradecemos cualquier comentario de los desarrolladores y socios que trabajan con nosotros para hacer realidad nuestra visión de todos los escenarios.

Otras de las preguntas realizadas, junto con sus respuestas, han sido:

¿Cuándo podemos ver HarmonyOS en dispositivos móviles en España?

Todavía no podemos confirmar cuándo estarán disponibles los dispositivos con HarmonyOS en España. En estos momentos, como todo el mundo sabe, estamos trabajando en esta dirección para conseguir, como producto final, la mejor experiencia de usuario y la mejor oferta en cuanto a aplicaciones y ecosistema. Por este motivo, todavía no podemos confirmar cuándo tendremos dispositivos con HarmonyOS en España.

¿Creen que con la administración Biden se solucionarán por fin los problemas con Estados Unidos?

Nosotros, en realidad, somos una compañía de desarrollo de tecnología. No hacemos evaluaciones políticas, no utilizamos hipótesis de evolución política para nuestro trabajo. Hemos establecido una estrategia y nos mantenemos dentro de esa estrategia, es decir, hemos pensado en desarrollar un ecosistema y estamos trabajando duro para conseguirlo, y que la situación con EEUU cambie o no, para nosotros no es una variable que nos haga cambiar nuestra estrategia; nuestro planteamiento.

¿Qué espera Huawei del 2021? ¿Previsiones de nuevos lanzamientos, ventas, aperturas de tiendas físicas, etc? ¿Nuevos servicios a la vista? ¿Para cuándo Harmony en todos los dispositivos de la casa? ¿Cómo ha afectado a la compañía el no poder contar con servicios Google? ¿Ha repercutido eso en las ventas?

Definitivamente, este ha sido un año muy exigente y retador, no solo para Huawei, sino para la mayor parte de las compañías. Actualmente seguimos en una situación de pandemia global, pero Huawei seguirá presentando y lanzando nuevos productos, diferentes líneas de producto, al mercado español. Además, seguiremos mejorando la experiencia de nuestros usuarios, es decir, mejoraremos nuestras tiendas online y nuestras tiendas físicas experienciales.

Hemos visto como, desde Huawei, se está trabajando mucho para la implementación de apps que todos «añoramos» en el entorno móvil. No obstante, y para hacer más accesible el ecosistema a los usuarios más noveles (o vagos), algún método para facilitar la transición desde los servicios de Google/iOS a los servicios de Huawei como volcando datos del navegador, chats de Whatsapp, etc al nuevo terminal de Huawei?

Hoy en día contamos con PhoneClone, que es una de las herramientas que tenemos para poder traspasar los datos desde cualquier dispositivo Android o iOS a cualquier dispositivo Huawei, incluyendo aplicaciones, contactos, o cualquier tipo de dato. Además, también podemos sincronizar los datos a través de HUAWEI Cloud desde otro dispositivo utilizando el ID de HUAWEI.

¿Fecha de HarmonyOS en un dispositivo de consumo? ¿En Europa?

Como hemos comentado, todavía no podemos confirmar, ni tenemos una fecha exacta, sobre cuándo podremos disfrutar de Harmony. Poder conseguir la mejor experiencia de usuario y el mejor ecosistema en HarmonyOS, tanto en smartphones como en tablets, es algo muy complicado. En base a este duro esfuerzo, esperamos poder comunicar muy pronto la llegada de HarmonyOS a nuestros smartphones y tablets.

La aplicación de Maps, tiene modificación de ruta en función del tráfico?

Petal Maps permitirá realizar la modificación de la ruta durante la navegación según la información del tráfico en tiempo real en el primer semestre de 2021.

Insistiendo en la preocupación por el medio ambiente de la presentación… ¿Huawei ha pensado en vender sus futuros móviles sin cargador como han hecho otras marcas?

Hoy en día, con toda la información con la que contamos, estamos todavía estudiando este tipo de escenarios, por lo que no hemos tomado ninguna decisión al respecto todavía. En este sentido, todo nuestro equipo, así como el de I+D y los Project Manager están trabajando duro para poder ofrecer el mejor dispositivo y el mejor momento para los usuarios, al tiempo que trabajan para ayudar y respetar el medioambiente.

Este año hay una intención real por parte de Huawei de lanzar un teléfono plegable a un precio competitivo para que la gente pueda empezar a comprobar que supone esta innovación?

Estamos trabajando en ello para ofrecer, como hemos comentado, la mejor experiencia de usuario en términos de dispositivos, incluidos los plegables, y no solo a nivel de sistema operativo o aplicaciones, para así intentar ofrecer no solo la mejor experiencia de usuario, sino también el mejor precio. No tenemos información de cuándo ocurrirá, pero sí podemos afirmar que estamos trabajando en ello.

¿Habrá en algún momento un salto a la movilidad urbana por parte de Huawei? (patinetes eléctricos, bicicletas, etc.)

Es una buena pregunta porque, como hemos mencionado varias veces, estamos trabajando con varios partners en la creación de este ecosistema. En este contexto, es posible, aunque no tenemos esta información todavía, que podamos ver en un futuro este tipo de dispositivos dentro de nuestro ecosistema. Como comentamos, parte de nuestra estrategia no se centra solo en Huawei, o lo que Huawei es capaz de hacer, sino también en lo que podemos llegar a hacer o crear con los partners que desean trabajar con nosotros.

En el ámbito gaming, y siguiendo en el ámbito de telefonía/tablets, ¿está el GamePass de Microsoft en el punto de mira de Huawei?

Actualmente estamos abiertos a trabajar con cualquier partner que lo considere oportuno-

¿Cómo se integrarán los wearables en el futuro ecosistema?

Desde mayo de 2019 Huawei empezó a desarrollar estratégicamente su propio ecosistema, tanto de software como de producto para conseguir llevar a cabo un completo ecosistema de Hardware donde todo esté integrado y conectado.

Seguimos trabajando en el desarrollo de un ecosistema en el que vamos integrando distintos productos, partiendo de los smartphones, y alcanzando otros segmentos como audio, wearables, PC’s, tablets, routers… es decir, estamos generando una tecnología completamente integrada constituyendo un ecosistema natural que llamamos 1+8+N donde el potencial de cada uno de los dispositivos se ven aumentado cuando todos están conectados e integrados entre ellos. Por eso, el punto en el que estamos ahora es conseguir llegar a más y seguir desarrollando y poniendo en valor el completo ecosistema conectado que estamos construyendo.

¿Queréis que Harmony sea una alternativa global de sistema operativo para todo tipo de hardware?… ¿Veremos Harmony en ordenadores, teléfonos, productos de smart home o la idea es que sea más específico?

La arquitectura de Harmony permite que sea transversal a cualquier dispositivo, ya sea de Huawei o de cualquier otro fabricante que desee unirse al Ecosistema de Harmony OS

La estrategia sigue siendo 1+8+N y el 1 es el smartphone. ¿Cómo afronta el futuro de la fabricación de móviles sin poder contar con la arquitectura ARM?¿Podrá recuperar de alguna manera la fabricación de los Kirin, que son los que han permitido a Huawei crear móviles diferentes y más potentes?

Actualmente estamos trabajando en soluciones que nos van a permitir poder seguir en el negocio de Smartphones y que daremos a conocer tan pronto estén disponibles para ser lanzadas al mercado

¿Veremos estos sistemas en otros dispositivos que no sean Huawei?

HarmonyOS se hará de código abierto para cubrir una mayor gama de dispositivos en un futuro próximo.

¿Hay planes para llevar una experiencia de pagos contactless y asistente Celia para los Huawei Watch en 2021?

Desde Huawei seguimos trabajando con las entidades bancarias para ofrecer el servicio de pago móvil en un futuro próximo. Respecto a Celia, la intención de Huawei es ir introduciéndola dentro de nuestro Ecosistema.

¿Saben si ya tienen fecha para la presentación del P50?

En Huawei trabajamos de forma constante para ofrecer la mejor tecnología y experiencia de usuario. En este sentido, seguimos avanzando en el desarrollo de nuevos dispositivos que se darán a conocer a lo largo de este año. Tan pronto sea posible, compartiremos la información relativa a las correspondientes presentaciones y lanzamientos que tendrán lugar a lo largo de este año 2021.

Después de un año en HMS, ¿cuál es el mensaje que os transmiten los puntos de venta? ¿Positivo o negativo? Referido al feedback que reciben de los clientes “no techies” y las ventas de los nuevos productos Huawei.

Como comentamos durante la presentación, la respuesta está siendo positiva y HMS ha mostrado en el último año unas cifras muy esperanzadoras, cerrando 2020 con 700 millones de usuarios a nivel global y 90 millones solo en Europa, lo que supone un aumento de casi el 33%.

Estos datos también reflejan, no solo el aumento de una comunidad que disfruta de dispositivos HMS, sino también el esfuerzo e inversión en innovación y desarrollo de la compañía en lo relativo a las aplicaciones y servicios propios de Huawei, como es el caso de AppGallery o Petal Search. Nuestra plataforma oficial de distribución de aplicaciones cuenta ya con más de 530 millones de usuarios y 384 billones de descargas que han supuesto un crecimiento anual del 83%, especialmente relevante si tenemos en cuenta que esta suma también se debe a la incorporación de usuarios y descargas fuera de China. Algo similar a lo que ocurre con nuestro motor de búsqueda móvil, que en solo 6 meses de vida ha experimentado un ascenso exponencial, finalizando 2020 con 3,4 millones de usuarios en Europa.

En resumen, el feedback está siendo positivo y las cifras esperanzadoras, pero todavía es necesario seguir perfilando y desarrollando nuestros servicios y aplicaciones propias para garantizar que los usuarios de HMS vean cubiertas todas sus necesidades.

Dado el crecimiento del ecosistema de dispositivos de Huawei y la implementación de HarmonyOS, ¿hay intención de implantarlo en los vehículos como Android Auto o Apple Carplay?

La implementación del Sistema operativo Huawei en coches es algo que ya se ha producido en China, pero aún no podemos saber cuándo podría implementarse en Europa.

Habéis dado datos de crecimiento en Europa. Me gustaría que me dieras de España especialmente en lo que concierne a 2020 y previsiones de 2021. Creo que habéis bajado en ventas de móviles a cuarta posición, cuando prevéis recuperar el liderazgo con todos estos avances

Nuestras expectativas son primordialmente seguir ofreciendo soluciones, con el Ecosistema que ya hemos lanzado y estamos evolucionando constantemente, que permitan poder seguir innovando en campos en los cuales ya somos pioneros, así como en otros nuevos y, por lo tanto, tener una posición en el mercado como un proveedor de confianza y que tiene a sus usuarios como su principal valor.